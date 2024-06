La Guitarrista Marina Tomei Presentará Su Disco Alma Antigua En La Sala Manuel M. Ponce

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentarán el disco Alma antigua, de la guitarrista italiana radicada en México, Marina Tomei, el 29 de junio en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Este disco “busca ofrecer un panorama artístico de la primera mitad del siglo XX europeo y dejar en el oyente una nostalgia por el siglo pasado a través de la guitarra y su doble alma impresionista y española”, señala la maestra Tomei.

Contiene obras de autores poco conocidos, pero con espíritu impresionista, como Gustave Semazeuihll y Mario Parodi, así como de Claude Debussy, uno de los más importantes referentes del Impresionismo. “La atracción de Debussy por el folclor español sirve como puente musical hacia el pintoresco estilo de música y arte español de Granados con La maja de Goya. La parte central del disco es la Sonata romántica, de Manuel M. Ponce, que expresa una parte nostálgica de la guitarra de los años treinta que gira hacia el pasado”, dijo la guitarrista acerca de su primer material discográfico.

Para la presentación, Marina Tomei interpretará algunas de las obras del álbum, como Preludio 1, Al borde de una fuente, de Mario Parodi y otras estarán acompañadas por extractos de célebres películas del cine mudo de la época correspondiente, como Clair de Lune, de Claude Debussy, que irá acompañada de un fragmento de Eternal Love, de Ernst Lubitsch; La maja de Goya, de Enrique Granados, a la par de Lulú, de Georg Wilhelm Pabst; Serenade, de Gustave Samazeuilh con Coeur Fidéle, de Jean Epstein y, para finalizar, Smoke Gets in Your Eyes, de Jerome Kern, con un fragmento de City Lights, de Charles Chaplin, esto con la finalidad “de poder brindar al público una experiencia más profunda del alma del disco”.

Comentarán las obras Luis Manuel Sánchez, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y director titular de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM; Giovanni Buzzurro, músico y productor musical, que ha ganado cinco premios Grammy; Gianni Vinciguerra, director del Instituto Italiano de Cultura en la Ciudad de México, así como los concertistas de Bellas Artes, el guitarrista Juan Carlos Laguna y el pianista Armando Merino.

Marina Tomei es originaria de Roma, Italia. Ha estudiado guitarra en el Conservatorio di Música Luigi Cherubini y en el Conservatorio di Musica Santa Cecilia, en Roma, donde estudió la licenciatura. Ha ofrecido recitales en Italia, España, Irlanda, México, Cuba, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Estrenó en América el Concerto, de Germain Tailleferre en la Sala Nezahualcóyotl, acompañada por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata.

Ha sido solista de las orquestas sinfónicas del Estado de México, del Estado de Puebla y de la Filarmónica de Sonora, así como de las orquestas de cámara de La Habana, de la Universidad Michoacana, del Estado de Zacatecas y de Bellas Artes.

Su primer disco, Alma antigua se publicó recientemente por el sello Stradivarius y es distribuido por Naxos. Toca una guitarra de Stephen Connor exclusivamente construida para ella y es patrocinada por Augustine Strings. La presentación-concierto se realizará el sábado 29 de junio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los boletos tendrán costo de $20 y se podrán adquirir en taquilla y en el siguiente enlace: lc.cx/Xy3vly.

Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.