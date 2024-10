La Galería José María Velasco Expone 100 Obras Del Artista Plástico Oaxaqueño César Villegas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Galería José María Velasco (GJMV), perteneciente a la Red de Museos del INBAL, presentan la exposición Axis Mundi. Adoratorios profanos, del artista plástico y promotor cultural oaxaqueño César Villegas. Esta muestra reúne por primera vez cerca de 100 obras y estará abierta al público desde el domingo 20 de octubre de 2024 hasta el 5 de enero de 2025.

La obra de César Villegas se adentra en un universo simbólico que trasciende lo meramente visual. Su trabajo no solo refleja una profunda conexión con el arte del México antiguo y las culturas madre, como la zapoteca, mixteca, mexica y maya, sino que también se enriquece con una fusión libre de estéticas, de tradiciones tan diversas como la tibetana, china y occidental. Esta amalgama de influencias da lugar a un estilo único, donde lo ancestral y lo contemporáneo dialogan para construir un cosmos artístico singular.

El concepto de Axis Mundi simboliza el centro del mundo, un punto de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo en diversas culturas y mitologías. Se asocia con lugares sagrados, objetos y entidades que median entre diferentes planos de existencia. A través de su obra, el público no solo podrá apreciar la maestría técnica y creativa del artista, también puede conocer su contexto histórico, sus vivencias, la importancia de la espiritualidad desde su infancia, sus procesos creativos y su compromiso social con la cultura en Oaxaca, labor que ha sido fundamental para preservar y difundir el legado artístico de la región, siempre recordando sus raíces y dejando una huella que influirá en el futuro del arte plástico. La exposición invita al público a descubrir la riqueza cultural de la región y a celebrar la diversidad de estilos y técnicas que emergen del arte contemporáneo oaxaqueño.

César Villegas González, conocido como VIYEGAX, es un artista gráfico, plástico y urbano originario de Oaxaca. Con una Licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Mesoamericana, ha desarrollado una amplia trayectoria artística desde 1998, explorando técnicas como dibujo, pintura, grabado, escultura y diseño editorial. Su participación en colectivos como PEF, TLACUILOS, FML, Zape, ASARO y Zierra Rezia le ha permitido colaborar en proyectos de grafiti, fanzines y gacetas culturales. Además, ha impartido talleres en centros artísticos como CaSa, La Curtiduría y el Taller Delitho, y ha sido impulsor de iniciativas como la estación de radio comunitaria Zaachila 96.3 FM y la Gaceta Cultural Adoratorio, donde es director.

Su obra ha sido expuesta en México y en Francia, España, Estados Unidos, Colombia y Chile. Entre sus proyectos más destacados se encuentran la escultura Mono Sapiens y el monumental Calebrije de cartonería en 2022. La exposición Axis Mundi. Adoratorios profanos, de César Villegas se inaugurará el 20 de octubre. El horario de visita será de 10:00 a 18:00 h, de martes a domingo. La entrada es libre.

