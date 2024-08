La Galería José María Velasco Comparte La Primera Exposición Antológica De Ana Barreto

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Galería José María Velasco (GJMV), comparten la exposición El sueño de Anomia. Ana Barreto. Esta es la primera exposición antológica de la ilustradora acapulqueña, pionera en el cómic feminista, y reúne más de 300 piezas realizadas desde los años ochenta hasta la actualidad. La muestra se inaugurará el sábado 4 de agosto de 2024. Como parte de su misión, la Galería busca dar visibilidad a artistas de diversas regiones de la República mexicana para combatir el centralismo en las artes del país.

Ana Barreto (1956) es una destacada caricaturista y artista mexicana nacida en Acapulco, Guerrero. Su obra contiene elementos provocativos que conjuga temas sociales y de empoderamiento femenino. Además de lo anterior, sus historietas abordan cuestiones como la menstruación, el abuso, la depresión y el suicidio, explorando emociones frecuentemente reprimidas y plasmándolas en gran parte de su trabajo.

También es famosa por su personaje "Anomia", con el que retrata escenarios que reflejan sus experiencias personales y su visión crítica de la sociedad. Este personaje resurgió en una exposición en la galería Bicéfala de Ciudad de México, destacando su capacidad para conectar con el público mediante una narrativa humorística y extrovertida. Dicho personaje está basado en sus amigas, amigos, amantes, familiares y vecinos.

En la exposición, que se presentará en el recinto del Inbal, los visitantes apreciarán una parte significativa de la obra de Barreto en diversos formatos. Este homenaje a su trayectoria no solo celebra su extensa carrera artística, sino que también ofrece un acercamiento íntimo a sus sentimientos, su vida y sus anhelos.

La muestra incluye piezas que abarcan diferentes etapas de su carrera, mostrando su evolución como artista y exploración constante de temas sociales y personales, donde los visitantes podrán disfrutar de un recorrido visual que destaca la riqueza y diversidad de su obra, desde sus primeros experimentos hasta sus obras recientes.

Cada pieza expuesta refleja la profunda conexión de Barreto con su entorno y sus vivencias, proporcionando una ventana a su mundo interior y a las influencias que han moldeado su arte. A través de sus creaciones, la artista invita al público a reflexionar sobre cuestiones como la identidad, la resiliencia y la lucha por la equidad, todo ello enmarcado en el contexto cultural mexicano. El sueño de Anomia. Ana Barreto se inaugurará el 4 de agosto de 2024, con la participación de las Musas Sonideras. Sobre la artista

Ana Barreto es licenciada en Artes Visuales y tiene una maestría en Grabado, ambas obtenidas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Además, estudió impresión en offset en Mission Community College, San Francisco.

Su experiencia comprende cine, pintura mural, gráficos, vitrales, pintura textil y body painting, participando en películas como Dunas, El patrullero, La invención de Cronos y Arráncame la vida. También ha trabajado en cortometrajes y largometrajes que incluyen Mejor es que Gabriela no se muera y Así del precipicio. En televisión ha colaborado en comerciales para marcas y reality shows italianos.

Ha publicado ilustraciones en calendarios y libros infantiles, historietas y tiras cómicas en medios como La Jornada, El Sur y El Sol de Toluca. También ha contribuido con la creación de carteles para el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, AC, y en las marchas feministas y de la diversidad sexual en los años ochenta y noventa en México. Además, ha trabajado en la decoración de diversos espacios, así como en la realización de pintura y restauración en el Ayuntamiento de Acapulco y trabaja con técnicas como acrílicos, acraminas y tinta china.

Su obra se ha exhibido en lugares como el Teatro Domingo Soler, el Centro Internacional Acapulco y el Museo Universitario del Chopo, entre otros. En la exposición dentro de la Galería José María Velasco, los visitantes podrán apreciar parte significativa de la obra de Ana Barreto en diversos formatos. Este homenaje a su trayectoria no solo celebra su extensa carrera artística, sino que también ofrece un acercamiento íntimo a sus sentimientos, su vida y sus anhelos.

Inauguraciones en la Galería José María Velasco Adicionalmente a la presentación de la muestra de Ana Barreto, este recinto presentará, en el Área de gabinete, el resultado de los talleres Libro de Artista y Ediciones Autogestivas, impartidos por Mayra León.

El horario de visita es de 10:00 a 18:00 h, de martes a domingo, con acceso gratuito a todos los eventos.

