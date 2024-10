El Museo De Arte Carrillo Gil Proyectará La Serie Documental Quién Era David Alfaro Siqueiros

En el contexto de la exposición Siqueiros y los Artistas Americanos. Casos de estudio que exhibe el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se llevará a cabo la proyección de la serie documental Quién era David Alfaro Siqueiros, del 15 al 26 de octubre, que culminará con una charla a cargo de sus realizadoras, la investigadora Irene Herner y la productora Mónica Ruiz.

El objetivo es que el público profundice en su conocimiento, así como establecer puentes y conexiones entre la exposición que actualmente exhibe el MACG y esta larga investigación y trabajo audiovisual realizados por Herner y Ruiz, explicó Julieta Mercado, asistente del área de Educación del recinto.

“El documental sigue los viajes que realizó Siqueiros, los cuales son poco conocidos en México, pero en los que realizó obra, colaboraciones e interactuó con diversos artistas e intelectuales del continente. Cada capítulo ofrecerá un panorama sobre las diversas etapas de su vida, pero también sobre sus estancias, qué hizo en cada país, a quién conoció, en qué contextos, qué sucedía con el artista en esos momentos y cómo todo esto se refleja en su producción”.

Advirtió que este ciclo ofrecerá una mirada audiovisual enriquecedora y en diálogo con la exposición. Asimismo, detalló que la charla permitirá que el público conozca la investigación y producción del documental, el cual, al igual que la exposición, implicó una ambiciosa pesquisa entre documentos, pinturas, fotografías y material fílmico.

Adelantó que los primeros nueve capítulos se proyectarán el 15, 16 y 17 de octubre, de 17:00 a 19:00 h. Cada día se transmitirán tres capítulos, los cuales inician con una revisión sobre el legado que el artista heredó a México a través de la Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera (ambas instancias resguardadas por el Inbal), pero también sobre su origen, su participación en la Revolución Mexicana, así como su primer viaje a Europa.

Durante el segundo día se presentarán los capítulos: Estilo mestizo monumental, América Tropical en Los Ángeles (que aborda su exilio en Los Ángeles y sus primeros murales callejeros) y Estética de la máquina contra la guerra (el cual, entre otras cosas, habla del taller que realizó en Nueva York y su relación con Jackson Pollock).

El jueves 17 de octubre se abordarán sus experimentaciones en Nueva York y sobre la obra Retrato a George Gershwin, con el capítulo Pinturas apocalípticas. Su participación en la Guerra Civil española con El coronelazo, el mural Retrato de la burguesía y la historia del atentado contra León Trotsky serán tema del capítulo El atentado contra Trotsky.

De 22 al 24 de se proyectará la segunda temporada de la serie, de 17:00 a 19:00 h, la cual iniciará con La diversidad, que profundiza en la estancia de Siqueiros en la cárcel de Lecumberri y la defensa que hicieron artistas e intelectuales de todo el mundo a su favor. Arte e ideología abordará su visión sobre el arte público y Máquinas armónicas llevará al público a través de sus experimentaciones con la poliangularidad en los murales realizados para el Hospital de La Raza y en San Miguel de Allende.

El 23 de octubre el público podrá disfrutar Murales callejeros, que recorrerá los murales que Siqueiros realizó para Ciudad Universitaria; El drama de la historia de México explicará la realización del mural para la Asociación Nacional de Actores, y Cuba y Vietnam detallará su participación, junto con intelectuales mexicanos, en la Revolución Cubana y la guerra de Vietnam.

Su indignación y consecuentes muestras de protesta y desacuerdo ante la represión de estudiantes en 1968 se revelará el jueves 24 de octubre con el capítulo Siqueiros y los sesenta: la década de la rebeldía. Un recorrido por su faceta paisajista se verá en Siqueiros paisajista, en tanto que Cuauhtémoc y Cristos explicará cómo estos personajes, abordados en su obra, revelan su constante preocupación por las víctimas sociales, el pueblo maltratado y las injusticias.

Durante la sesión del sábado 26 de octubre, que se realizará a partir de las 12:00 h, se proyectará el último capítulo Siqueiros por Siqueiros, el cual mostrará los autorretratos del artista, así como el hallazgo de la obra Autorretrato con espejo. Al finalizar, Irene Herner y Mónica Ruiz charlarán con el público.

Julieta Mercado agregó que con la exposición y este programa se busca poner más información al alcance de todo el público, así como incentivar el interés entre investigadores, curadores y expertos para estudiar y profundizar las revisiones sobre el vasto legado que David Alfaro Siqueiros dejó dentro y fuera de México.

