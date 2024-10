Ofrendas, Conciertos, Visitas Guiadas Y Talleres, Actividades Que El INBAL Realiza Por El Día De Muertos

Los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrecerán una amplia variedad de opciones para tener presente el Día de Muertos, una de las festividades de mayor tradición en la cultura mexicana.

El 27 de octubre, a las 12:00 h, el Museo Nacional de Arte (Munal) ofrecerá una visita guiada por las obras del recinto, las cuales abordan el tema de la muerte, con la participación de Arturo Pérez. El 30 de octubre, a las 19:00 h, se ofrecerá el taller ¡Que vienen los muertos…en el Munal!, donde los asistentes podrán intervenir una imagen de La Catrina con la guía de María Loera. Finalmente, el 1 de noviembre se llevarán a cabo visitas guiadas a las 11:00 y 13:00 h, las cuales estarán centradas en la obra El velorio, donde Elizabeth Trejo hablará sobre la importancia de esta festividad en nuestra cultura.

Por su parte, el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) inaugurará su ofrenda el 24 de octubre a las 10:00 h, rindiendo homenaje a aquellos que ya no están. El 26 de octubre, de 19:00 a 21:00, se llevará a cabo una rodada nocturna en el marco de la Noche de Museos de octubre, que incluirá un taller de estampa con motivo de esta fecha. De igual manera, el 27 de octubre, a las 12:00 h, se presentará la narración oral Neto el esqueleto, a cargo de Raúl Pérez Buendía, en la cual se explorará el reino de los muertos guiados por personajes emblemáticos. Por último, el 30 de octubre, de 19:00 a 21:00, el museo abrirá nuevamente sus puertas en la Noche de Museos, permitiendo a los visitantes disfrutar de la ofrenda y el taller de estampa.

La Galería José María Velasco invita al público a visitar su ofrenda dedicada al Barrio de Tepito durante los últimos días de octubre, la cual estará abierta de 10:00 a 18:00 h.

En Cuernavaca, Morelos, La Tallera también tiene un variado programa en el marco de Terrora, que dará inicio el 29 de octubre, a las 16:00 h, con el conversatorio La escritura embrujada de las casas normales, con la participación de Sandra Becerril y Henry Bedwell. El 30 de octubre a las 19:00 h proyectará El espinazo del diablo, que revisará las influencias visuales de la película de la mano de Javier Tapia Sierra. El 31 de octubre, a las 19:00, se realizará el conversatorio Lo inconsciente como casa poseída: Terror y psicoanálisis en la literatura de casas encantadas escrita por mujeres, con Andrea Madrueño. Esta programación también incluye el taller Aquello que llamamos miedo, los días 2 y 9 de noviembre, con Salvador Martínez Rebollar, además de una charla sobre la banda sonora originaria, una reflexión sobre la importancia del sonido y su experimentación en el cine de terror mexicano. Participan: Alberto Acuña, Nicolás Ruiz y Eduardo Santaella. La cita es el 2 de noviembre a las 14:00 h.

El Museo de Arte Moderno ofrecerá el 3 de noviembre, a las 16:00 h, el concierto Voces del más allá. Ofrenda sonora, que incluirá intervenciones sonoras de psicofonías en memoria de los artistas fallecidos de su colección.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo realizará una ofrenda que conmemorará el 70 aniversario luctuoso de Frida Kahlo, del 24 de octubre al 3 de noviembre. Además, tendrá una serie de actividades, como el Recreo artístico, el 25 de octubre, actividad de cuatro horas dirigida a estudiantes de educación básica en la que realizarán juguetes típicos alusivos al Día de Muertos con la técnica de cartonería popular. También ha organizado el podcast Desde el estudio: Calaveras en la colección de Diego Rivera, para conocer el significado de las representaciones de calaveras en la cultura mexicana, con la participación de Dora Sierra el 30 de octubre.

Por otro lado, el Museo Mural Diego Rivera inaugurará su ofrenda La Catrina: del grabado al ícono. Posada y Rivera, el 30 de octubre a las 18:00 h. Mientras que el 31 de octubre y 1 de noviembre ofrecerá visitas guiadas sobre La Catrina de Rivera, un viaje al inframundo, recorrido a oscuras por el mural donde se revisará la información central de La Catrina en tiempos de Día de Muertos.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez también participará con un taller para niños titulado Cuentos y altares: creaciones del recuerdo, el 31 de octubre a las 14:00 h, en el cual participarán niños a partir de los 6 años, en el que se crearán narraciones relacionadas a esta festividad.

Finalmente, el Museo Nacional de la Estampa presentará una exposición virtual el 2 de noviembre, titulada El muerto al pozo y el vivo al gozo, la cual reúne obras de 20 artistas gráficos en homenaje a los muertos y a la vida. Colaboran la Galería Adoratorio y el Taller-galería Espacio Zapata.

Más información en las redes sociales de cada recinto.

