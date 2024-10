El Museo Mural Diego Rivera Presenta La Exposición “Sobre Los Huesos De Cuauhtémoc Y De Hernán Cortés”

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Mural Diego Rivera (MMDR), comparten la exposición “Sobre los huesos de Cuauhtémoc y de Hernán Cortés. Diego Rivera y el gran debate sobre la mexicanidad”, bajo la curaduría de Luis Rius Caso.

La muestra explora el gran debate que –sobre el pasado, el presente y el futuro de la mexicanidad– se ha presentado en los campos cultural y mediático del país. Esa continua búsqueda de la identidad nacional acentuó la controversia a mediados del siglo XX con los descubrimientos de los restos de Hernán Cortés (1946) y de Cuauhtémoc (1949); ambas figuras clave en la historia de México, cuyas vidas y destinos se entrelazaron de forma decisiva en el siglo XVI.

En un recorrido, el curador de la muestra, Luis Rius Caso, comentó como desde el medio artístico se ha analizado el pasado de México, con la Revolución Mexicana, la Independencia, y muchos creadores van todavía más atrás, cuestionándose la llegada de los españoles a México y lo que derivó de ella.

Diego Rivera como personaje influyente en las visiones pro-indigenistas, eje rector de su producción artística, fue invitado a Ixcateopan, Guerrero, para revisar los restos óseos de Cuauhtémoc y develar la forma física que debió tener el último tlatoani mexica.

La exposición pone al alcance del público cerca de un centenar de piezas (entre pintura, documentos, obra gráfica, publicaciones, dibujos e impresos, entre otros materiales) que se encuentran distribuidas en seis ejes temáticos que transitan de la llegada de Cortés a Tenochtitlán hasta el pensamiento liberal de finales del siglo XIX, así como las polémicas en torno a los hallazgos de las osamentas de ambos personajes, así como las representaciones que sobre la Conquista y el mestizaje fueron realizadas en la primera mitad del siglo XX.

"Están varias visiones de lo que fue la conquista y sus efectos… Están grandes firmas empezando por el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que es el marco idóneo para la exposición hasta mediados de siglo, que es cuando se da este debate", comentó Rius Caso.

Algunas piezas son de José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Alberto Beltrán, Leopoldo Méndez, Ángel Bracho, Josep Renau, Jorge González Camarena, Mariana Yampolsky, Manuel Rodríguez Lozano, Eric Pérez y Vicente Rojo, entre otros.

Se presentan obras de gran valor estético e histórico, primeras ediciones y material inédito, como es el caso de El Insurgente, perteneciente al archivo de Diego Rivera, ubicado en el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Dicha publicación, que al parecer únicamente vio la luz un par de años (1936 y 1937), plantea una postura liberal y radical contra los españoles, al ser el único grupo étnico representado en las viñetas y de una manera negativa para la nación mexicana, ilustrados como seres violentos y corruptos.

"Esperamos que este sea un espejo para quienes vienen a ver, unos ven el reflejo, otros dicen 'no, yo no me reflejo ahí', y que mantiene vivo este debate que, a mi modo de ver, nos enriquece mucho. No sé si alguna vez se cicatricen las heridas, pero lo que sí es que nos hace muy originales y enriquece mucho la cultura y todo lo que somos. Buscamos invitar a esta reflexión al público y que disfruten la obra, el museo hizo una gran gestión para conseguir obra de gran calidad y que es importante disfrutarla", agregó Rius Caso.

Algunas colecciones que participan son de la Academia de Artes, Museo de la Ciudad de México, Sala de Arte Público Siqueiros - La Tallera, Museo Banco de México, Museo Nacional de San Carlos, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Museo Soumaya y Museo Kaluz, entre otros.

Los ejes temáticos son: El antigachupinismo de Diego Rivera y la herencia de los liberales radicales del siglo XIX, Sobre los huesos de Cuauhtémoc y Hernán Cortés, La Conquista, interpretaciones de la primera mitad del siglo XX hasta los años 70; En torno al mestizaje de mediados del siglo XX, y Los diseños, los almanaques y la publicidad, así como Visiones contemporáneas de la Conquista y el mestizaje.

La muestra es curada por Luis Rius Caso, especialista titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas (Cenidiap) desde 1987, además fue director del Museo Mural Diego Rivera y del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

Un programa académico acompaña la exposición

Como parte de las actividades paralelas a la exhibición se llevará a cabo una serie de conversatorios con invitados especialistas sobre el tema, en el cual se hablará y reflexionará acerca de esta fascinante controversia.

Dentro del programa académico y de mediación que el recinto del INBAL tiene preparado está una serie de conferencias alrededor del encuentro de los restos óseos de Cortés y Cuauhtémoc y la influencia que esto provocó en el cuestionamiento de la mexicanidad, el ejercicio de desacreditación patriarcal sobre su hallazgo y la reivindicación de Eulalia Guzmán como una arqueóloga con una investigación científica sólida.

Asimismo, se realizarán talleres sobre identidad, creación literaria y performance para reflexionar en torno a la mexicanidad y dialogar acerca de La Malinche y su imagen a lo largo de la historia.

También, se dará una visita especial con el curador Luis Rius Caso, acompañado de los artistas Gustavo Monroy y Erik Pérez, quienes darán al público detalles de las obras del museo y un recorrido culinario que consistirá en la interpretación gastronómica de una obra por cada uno de los seis núcleos, con el fin de vivir una experiencia de degustación.

Para conocer el programa de mediación se puede consultar la página web del recinto. El público podrá recorrer la muestra a partir del 24 de octubre de 2024 y hasta el 16 de febrero de 2025 en un horario de 10:00 a 18:00 h, de martes a domingo, en el Museo Mural Diego Rivera.

