La Esmeralda Y La Newcastle University Estrechan Lazos Con La Muestra Unión Enpeg-Newcastle University

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (Enpeg) La Esmeralda, en conjunto con la Newcastle University, de Reino Unido, inauguran el 6 de junio, a las 15:00 h, en la Extensión de la Galería de la institución del Inbal, la exposición Unión Enpeg-Newcastle University.

Esta actividad representa el primer encuentro de grabado binacional universitario entre ambas instituciones, donde se exhibirán procesos creativos en torno a la gráfica experimental, desarrollando entre sí diálogos visuales que, en ningún otro medio de expresión bidimensional se percibe, cómo la relación entre idea y técnica.

Este intercambio de gráfica busca establecer lazos entre dos mundos aparentemente distantes y celebrar la riqueza y la belleza de la expresión artística en todas sus formas, ofreciendo a las y los estudiantes la oportunidad de compartir sus perspectivas con un público internacional, sumergiéndose en las historias y tradiciones del otro país.

La muestra se mantendrá hasta el 21 de junio, de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 h. Entrada libre.

