La Escuela Superior De Música Y Danza De Monterrey Del Inbal Celebra Su 47 Aniversario Con Prosodia Del Movimiento

El 19 de septiembre, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Esmdm) celebrará 47 años de historia, desde su fundación en 1977, resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el Fondo Nacional para Actividades Sociales (Fonapas), el gobierno de Nuevo León y la iniciativa privada.

Para conmemorar este aniversario, en la Sala Ponce de la Esmdm se realizará, este mismo día, el evento Prosodia del movimiento, una serie de conversatorios mediante los cuales la comunidad estudiantil y egresada, junto a personalidades del ámbito cultural, compartirán ideas y experiencias, con las cuales buscan fortalecer las conexiones que impulsan el crecimiento del arte en la región.

Con un enfoque integral en la música y la danza, la Esmdm ofrece ocho licenciaturas: tres en música y cinco en danza. Entre ellas, destacan programas únicos como la Licenciatura en Danza Clásica con Plan Especial para Varones. Así como diversos talleres infantiles y juveniles que identifican y desarrollan el talento de las futuras generaciones de artistas.

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey se integra por más de 140 docentes y más de mil estudiantes provenientes de todo México y otros países; se ha consolidado como la institución de referencia en el norte del territorio nacional para la formación profesional en música y danza, y sus egresados han logrado un destacado reconocimiento mundial en compañías, orquestas y academias de renombre.

Como parte del Inbal y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), la Esmdm se enorgullece de contribuir al estímulo de la producción artística, la difusión de las artes y la formación de artistas en México, siendo la única institución de educación superior artística descentralizada en el país que cuenta con un Patronato que, desde su creación en 2004, ha impulsado actividades académicas y culturales, además de preservar el edificio histórico que alberga a la escuela.

Para más información consulte: facebook.com/lasuperioresmdm/

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Esmdm) se localiza en Padre Mier 1720 Pte. Col. Obispado, Monterrey, Nuevo León.

