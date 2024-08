La Escuela Nacional De Danza Folklórica Se Posiciona Como Una Institución Comprometida Con La Educación Etnodancística

Con reconocimiento nacional e internacional, consolidándose como una institución de educación superior en etnodanza, la Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF), del del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), conmemora su 46 aniversario, a partir de su fundación en 1978.

A través de la Licenciatura en Danza Folklórica, el objetivo de la escuela es formar profesionales con herramientas intelectuales, habilidades, destrezas y actitudes con las que desarrollen procesos creativos, conceptualización, desarrollo de conciencia ética y un interés por la vinculación social, para incidir en ámbitos relacionados con el patrimonio inmaterial etnodancístico nacional.

En sus procesos de enseñanza, la ENDF ha demostrado la sensibilización en el trabajo en campo, en cursos de tradiciones dancísticas, festivales y procesos creativos escénicos; así como, recientemente, en el Ciclo de Experiencias y Diálogos de Creación, y en el Coloquio de Estudios sobre Danza Tradicional, que son ejemplo de la maduración de la Escuela en su paso a la educación superior, con la oferta del programa de su Licenciatura desde el 2006 –con revisión en 2017– desde el primer programa de 1978.

Un ejemplo de las actividades que ahora son centrales en la ENDF es el Festival de Danzas Marcelo Torreblanca, celebrado el 12 de octubre, fecha a la que el maestro Torreblanca bautizó como el Día de la Danza Tradicional Mexicana: hoy cuenta con la participación de danzantes de México y de instituciones educativas y artísticas cuyo objeto de estudio y materia prima para sus producciones es la danza tradicional, varias de estas instancias ahora ya dirigidas o integradas por egresadas y egresados de la ENDF.

La ENDF celebra su aniversario cada inicio de ciclo escolar­ –agosto–, en tanto mantiene su compromiso con los procesos artísticos y de enseñanza que contribuyen a la formación de generaciones de licenciadas y licenciados en danza folclórica, siempre a la vanguardia con las artes en México.

