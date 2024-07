La Escritora Tania Tagle Evoca En Su Libro Jardines Errantes La Experiencia Humana En Los Entornos Naturales

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en coordinación con la Sala de Arte Público Siqueiros-La Tallera, presentan el libro Jardines errantes, de la escritora Tania Tagle, con la participación de Erika Lujano, ilustradora; Yeni Rueda López y Alejandra Arévalo, editoras; y la autora, el 19 de julio a las 18:00 h en La Tallera, ubicada en Cuernavaca, Morelos.

“Es una edición que presenta nueve ensayos donde se explora la relación que tenemos con las plantas, la naturaleza, los jardines o los espacios de juego en la infancia. En general, es una edición que mezcla la naturaleza y las memorias, es decir, la relación de las personas con la naturaleza”, detalló Tania Tagle.

“El corpus de ensayos se fue armando cuando me di cuenta de que la mayoría de ellos se agrupaban alrededor del tema de los jardines, de las plantas y decidí convertirlos en un libro”. Comentó que su inspiración sobre esta línea temática fueron los árboles de duraznos, porque fueron con los que creció y cuidó durante su infancia. De ahí viene el titulo y la manera en que se agrupan los textos.

“Algunos de ellos son personales, autobiográficos, otros aluden a ciertos personajes, entre ellos hay uno que habla sobre cómo se inventaron las macetas”, explicó la escritora.

Si bien, el libro está enfocado en los jardines, lo cual representa una primera lectura, considera que el texto “aborda la forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos conectamos con los entornos naturales”.

Recordó que cuando vivió en la Ciudad de México se percató de la fuerte conexión que tenía con estos espacios y de que ese vínculo se había perdido. “Fue en la ciudad donde escribí la mayoría de los ensayos”.

Algunos textos hablan del goce y de la nostalgia, de los estados de ánimo al estar cerca o lejos de la naturaleza. Destacó las ilustraciones de Erika Lujano, que lo convierten en un libro visualmente increíble. Los ensayos están acompañados por cianotipias de Erika Lujano, artista egresada de la Licenciatura en Artes Visuales y de la Maestría en Arte por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La publicación está a cargo de la editorial morelense Una habitación para nosotras.

La editora Yeni Rueda López señaló que en Jardines errantes decidió poner a dialogar el contenido literario con la materialidad, en este caso, con el herbario, ya que fue una imagen importante en los ensayos de Tania. “Invité a Erika Lujano por su trabajo especializado en integrar elementos naturales en su obra, y así crear una delicada conversación entre imagen y texto”.

La editora Alejandra Arévalo mencionó que “Tania Tagle recopila a manera de herbario, las flores, los árboles y las piezas de un jardín edificado en la narrativa de su vida (...] es una observadora audaz y en este jardín de palabras, la lucidez con la que mira las experiencias humanas nos ofrece un recorrido sensible e inigualable”.

La Tallera se encuentra en Venus 52, colonia Jardines de Cuernavaca, en Morelos. Horario de visita, de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. El boleto tiene costo de $45 pesos. Entrada gratuita a estudiantes, docentes y adultos mayores con credencial vigente. Los domingos la entrada es libre para todas las personas.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.