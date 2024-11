La Edinba Invita A La Exposición CDMX VIVE 2024 En El Marco Del Día Global De La Economía De La Dona

La Escuela de Diseño (Edinba), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), invita a la comunidad interesada y al público a asistir a la exposición CDMX VIVE 2024, en el marco del Día Global de la Economía de la Dona, organizado en conjunto con la Coalición Tricolor, para fomentar una Ciudad de México más sostenible y promover los postulados de esta teoría.

La Economía Dona es un modelo económico propuesto por la economista Kate Raworth que busca redefinir el progreso en función de las necesidades humanas y los límites planetarios. Se representa visualmente como una dona, donde el espacio interior representa las necesidades básicas que deben ser satisfechas para garantizar el bienestar social (como la salud, la educación y la equidad), mientras que el área exterior simboliza los límites ecológicos que no deben ser sobrepasados para evitar daños al medio ambiente (como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad).

La exposición contará con 20 carteles seleccionados que reflejan temas como: La Ciudad de México puede tener un futuro más sostenible y Todos somos responsables de cuidar nuestra ciudad, los cuales han sido creados por estudiantes de diseño, quienes han expresado sus ideas sobre la sostenibilidad y la responsabilidad compartida en el cuidado de nuestra urbe.

La inauguración de la exposición se efectuará el 7 de noviembre de 2024, a las 14:00 h en la Galería Códice de la Edinba, y estará abierta al público hasta el 22 de noviembre de 2024. Para más información consulta el sitio oficial de la Coalición Tricolor y en las redes sociales de la Edinba.

