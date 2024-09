La Creación Musical De Cenobio Paniagua, Tema Que Abordarán En El Ciclo De Conferencias Cenidim 2024

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (Cenidim), convocan a las personas interesadas en la nueva emisión del Ciclo de Conferencias Cenidim 2024, bajo el título: La creación musical en la época de la Reforma y el Imperio: el caso del Cuarteto número 1 de Cenobio Paniagua (1821-1882).

La información y el enfoque de esta plática, a cargo del musicólogo y compositor Eugenio Delgado Parra, se abocan a la investigación sobre la música del México independiente, en la cual el avance ha sido mínimo o incluso inexistente: el de la consideración crítico-analítica de obras musicales concretas. Para ello, busca comprender el significado del Cuarteto número 1 de Cenobio Paniagua desde la perspectiva de la teoría de los géneros musicales y en el contexto de la vida musical en que se inscribió y adquirió sentido.

El conferencista reflexionará sobre la decisión, por parte de Cenobio Paniagua, de introducir el género del cuarteto de cuerdas en su producción personal y en la cultura musical de México, en un periodo tan decisivo para la conformación de la moderna nación, como lo fue el de la Reforma y el Imperio (1848-1867).

Eugenio Delgado Parra, investigador del Cenidim desde 1985, realizó estudios en el Conservatorio de las Rosas y en la Escuela Superior de Música del Inbal. Ha publicado diversos artículos en las revistas Pauta y Heterofonía. Es coautor, con Áurea Maya, de la restitución de la ópera Ildegonda, de Melesio Morales y del Catálogo de manuscritos musicales del Archivo Zevallos Paniagua: obras de Cenobio y Manuel M. Paniagua (Cenidim, 2001).

La conferencia se realizará el 27 de septiembre a las 13:00 h y se transmitirá por el canal oficial de YouTube de la institución. Modera Luis Jaime Cortez, también investigador.

