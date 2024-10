La Compañía Nacional De Ópera Mexicana Canto Del Alma Rinde Homenaje Al Compositor José Francisco Vásquez

Con el propósito de rendir homenaje a uno de los compositores que marcó época dentro de la música mexicana, pero que ha sido poco difundido, José Francisco Vásquez (México, 1896-1961), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), llevará a cabo el concierto El gran fantasma de la música mexicana. José Francisco Vásquez, en el Teatro del Bosque Julio Castillo, este domingo 6 de octubre, a las 18:00 h.

Dicho evento estará a cargo de la Compañía Nacional de Ópera Mexicana Canto del alma, anteriormente Compañía de Ópera Sing Von Seele, dirigida por Víctor Nájera, quien a través del proyecto Herencia…Mi México de ayer, hoy y siempre, creado en 2012, ha reconocido la labor realizada por compositores mexicanos célebres, como Agustín Lara, María Grever, Jorge del Moral, Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas, para posteriormente centrar sus esfuerzos en el rescate de la música de compositores que han sido olvidados parcial o totalmente.

“Con el reciente interés y la cada vez más marcada tendencia cultural de retornar a la búsqueda, investigación e interpretación de la música de los compositores nacionales, así como las aportaciones que las nuevas generaciones han realizado, hemos podido visualizar la problemática latente sobre el olvido del trabajo realizado por ciertos autores, como es el caso de José Francisco Vásquez Cano”, refiere Víctor Nájera.

Afirma que la labor que desarrolló este músico, director, promotor y creador del arte y la cultura del siglo XX llevó a los estados de la República mexicana y a diversos países del mundo las aportaciones nacionales musicales de la época, por lo que tendría que haber sido colocado como una de las figuras más célebres de la historia musical nacional.

El programa que ahora interpretará la Compañía Nacional de Ópera Mexicana, acompañada en el piano por Israel Barrios y Geovani Aguillón, integra la Plegaria de barítono Gran Dios… de la ópera Los compañeros de la hoja, así como varias arias de este compositor, pertenecientes a las óperas Los mineros, El mandarín, El Rajah, El último sueño y Vasco Núñez de Balboa. Participan las sopranos Jessie Velasco y Cindy Jurado, el barítono Víctor Nájera y el tenor Josué Olvera.

José Francisco Vásquez compuso casi 200 obras y su catálogo incluye ocho óperas, cinco sinfonías, tres conciertos para piano y orquesta, dos conciertos para violín y orquesta, así como una rica serie de 60 lieder con textos en español y en latín, y numerosos estudios para piano, tríos, sonatas, romanzas para cuerdas y piano, entre otros materiales musicales que forman parte de su acervo, recuperado tras una larga búsqueda, debido al extravío durante más de tres décadas. Algunas de sus partituras fueron halladas en un bazar de la Lagunilla.

Como director huésped se presentó con las orquestas más importantes de América y Europa. Fue el primer director en ejecutar música sinfónica y ofrecer ópera mexicana en el Palacio de Bellas Artes, antes de su inauguración oficial en 1934. En 1928 presentó la ópera Atzimba, de Ricardo Castro, primera función operística del Teatro Nacional y su ópera El último sueño fue estrenada en el recinto de mármol en 1961 por un elenco encabezado por Plácido Domingo y Marta Ornelas.

Se hizo acreedor a múltiples premios y reconocimientos nacionales y extranjeros. Fue nombrado depositario legal de la obra de Ricardo Castro por los herederos del compositor; se desempeñó como director titular y protector de la Banda de Música de la Policía y de la Banda de la Ciudad de México; director artístico de la Orquesta Típica de la Ciudad de México; y jefe de la sección de Música del GDF y de la Sección de Radio de la UNAM, hoy Radio UNAM, entre otros cargos.

Por otro lado, la Compañía Nacional de Ópera Mexicana Canto del Alma fue creada en 2010. Ha realizado presentaciones y conciertos didácticos en distintas partes del país y presentaciones de ópera, zarzuela, música mexicana y popular a nivel nacional e internacional. En su trabajo destaca el programa Herencia… Mi México de ayer, hoy y siempre, una gira con las óperas Rita e il Campanello di Notte, de Donizetti, y Bastián y Bastiana, de Mozart y la grabación de su disco Veracruz, Mujeres y ¡Olé!

