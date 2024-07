La Compañía Nacional De Ópera Abre La Convocatoria Para Pertenecer Al Coro Del Teatro De Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Compañía Nacional de Ópera (CNO), abre la convocatoria a cantantes profesionales mexicanos a participar en la audición para la selección de la o el candidato a ocupar la plaza de soprano, contralto, tenor y bajo, dentro del Coro del Teatro de Bellas Artes.

Dentro de los requisitos de inscripción está el formato de inscripción debidamente llenado, el cual se debe solicitar en el correo: hpadilla@inba.gob.mx, además del envío de los siguientes documentos: Acta de nacimiento o Carta de naturalización; Clave Única de Registro de Población (CURP); identificación oficial (credencial del INE por ambos lados o pasaporte vigente); Registro Federal de Contribuyentes (RFC); comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de un mes; constancia de estudios de educación media-superior; título profesional o constancia certificada de estudios musicales; Currículum vitae firmado, con fotografía y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y, en el caso de los varones, la Cartilla militar liberada.

Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el lunes 12 de agosto de 2024.

Las audiciones se efectuarán en las siguientes fechas:

19, 20 y 21 de agosto, de 10 a 14 h, para cantante soprano.

22 de agosto, de 10 a 14 h y de 15 a 17 h, para cantante contralto.

23 de agosto, de 10 a 14 h y de 15 a 17 h, para cantante tenor.

26 de agosto, de 10 a 14 h, para cantante bajo.

27 y 28 de agosto, de 10 a 14 h, finales para cantante bajo.

El Coro del Teatro de Bellas Artes fue creado en 1938 como Coro del Conservatorio, posteriormente fue nombrado Coro del Departamento de Música y Coro de la Ópera para ser parte de las temporadas de ópera en el Palacio de Bellas Artes. Desde su fundación ha participado en todas las temporadas de la ópera nacional e internacional y en los festivales del Centro Histórico, Internacional Cervantino, Música y Danza de Monterrey y Ópera de Guadalajara. Ha realizado giras por distintos estados de la República mexicana.

Su primer director fue Alfonso Aguilar, a quien le siguieron Ignacio del Castillo, Juan D. Tercero, Salomé González, Jesús Durón, Luis Sandi, Salvador Ochoa, Luis Mendoza López, Eduardo Hernández, Mario Tagnini, Alfredo Domínguez, Edilberto López, Luis Berber, James Demster, Pb. Xavier González, Jorge Medina, Jorge Alejandro Suárez, José Luis Eleazar, Luis Fernando Luna, Cara Tasher y Xavier Ribes, por mencionar algunos.

Esta agrupación, con 80 años de tradición coral, ha alternado con figuras de la talla de Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Giulietta Simionato, Ettore Bastianini, Mario del Monaco, Cesare Siepi, Jon Vickers, Irma González, Plácido Domingo, Gilda Cruz-Romo, Victoria de los Ángeles, Rosa Rimoch, Luciano Pavarotti, Renata Scotto, Francisco Araiza, Ramón Vargas, Eva Marton, Catherine Malfitano, Rolando Villazón y Anna Netrebko, entre otros cantantes.

Con un vasto repertorio de ópera, zarzuela, música sinfónica, oratorio, etc., el Coro del Teatro Bellas Artes ha sabido mantener, a través del tiempo, su calidad sonora que lo ha convertido en una agrupación única en nuestro país.

Entre los cantantes que han surgido de esta agrupación destacan Oralia Domínguez y Belén Amparán, quienes actuaron en el Teatro alla Scala de Milán y la Ópera Metropolitana de Nueva York, respectivamente, además de Osbelia Hernández, Abigail Borbolla, Lucila Columba, Gabriela Rodríguez Bores, Ignacio Clapés, Salvador Macías, Jorge Valencia, René Velázquez, Óscar Sámano, Encarnación Vázquez, Ana Caridad Acosta, María Luisa Tamez, Luis Ledesma, Eva María Santana, Jorge Lagunes, Ricardo Gálvez, Arturo Barrera, Beatriz Peraza, Adriana Díaz de León, Armando Gama, Belem Rodríguez, Martín Luna, Arturo López Castillo, Carlos Galván y Celia Gómez.

Para más información, consultar la convocatoria https://tinyurl.com/327f8nyu o comunicarse a la jefatura de personal del CTBA con Hugo Padilla al correo: hpadilla@inba.gob.mx.

