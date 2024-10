La Compañía Nacional De Teatro Presenta Una Temporada De Intriga, Misterio Y Reflexión En El Teatro Del Bosque Julio Castillo

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) anuncia su próxima Residencia de otoño-invierno en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB). Esta temporada, que se extenderá del 17 de octubre al 15 de diciembre, contará con dos estrenos y con el regreso a escena de una de sus producciones, explorando temas como el amor, la traición, la lucha de clases y el poder.

Habitando a Pirandello A 100 años de su estreno en 1924, Cada quien a su manera, de Luigi Pirandello, bajo la dirección de David Olguín, será la primera obra a estrenarse en esta Residencia otoño–invierno. Ejemplo del “teatro dentro del teatro”, en ella se relata la producción de una obra teatral basada en acontecimientos “reales”: el escándalo devenido de un triángulo amoroso protagonizado por reconocidas figuras del mundo del espectáculo. A su vez, dos de sus protagonistas asisten a verse retratados a sí mismos en el escenario, en una comedia de grandes pasiones y alta temperatura emocional.

Parte del programa Habitando a… —el cual busca llevar a escena clásicos de la dramaturgia universal, revisitados desde miradas y debates contemporáneos— esta versión mostrará, sin embargo, a un público de nuestra época que se ve representado a sí mismo en una comedia de 1924. “Se lleva adelante una especie de psicodrama colectivo en el cual los personajes tratan de explicarse cuál es la realidad”, comparte el director de la puesta en escena.

Así, se nos invitará a reflexionar sobre temas tan vigentes ahora como entonces: la sociedad del espectáculo, la fascinación por las vidas ajenas, el enjuiciamiento del otro y el anhelo de ser vistos por los demás… exacerbado en un presente dominado por la influencia de las redes sociales. Frente a este panorama donde la verdad parece inalcanzable y cuestionamos constantemente nuestras certezas: ¿Podemos llegar a entendernos a nosotros mismos, a los otros, y al mundo en que vivimos?

Cada quien a su manera contará con temporada del 17 al 31 de octubre, el 3 y del 14 al 24 de noviembre, y del 5 al 15 de diciembre de 2024 (suspendiendo el 12 de diciembre); jueves, viernes y sábados a las 19:00 h y domingos a las 18:00, con costo de $150 pesos. Se recomienda para edades de 12 años en adelante.

El AntiPalomas, de Enrique Olmos de Ita, será el segundo estreno de esta residencia. Dirigida por Daniela Arroio, esta obra es parte del Programa para Jóvenes Audiencias de la CNT, cuyo objetivo es acercar a públicos infantiles y familiares a nuevas puestas en escena ofrecidas por la compañía, siendo esta la segunda producción realizada como parte de dicho programa.

¿Acaso en todas las familias hay secretos? ¿Qué cosas nunca sabremos sobre nuestros padres? Esta historia gira alrededor de una niña detective de 10 años llamada Renata —fan de los libros de Agatha Christie— quien llega a vivir a un edificio que le tiene pavor a las palomas. De pronto, Renata ve que algo raro está pasando en su familia y, al no entender bien qué, va descubriendo, poco a poco, que su mamá y su papá esconden algo.

Se trata de una obra que pone el reflector sobre las familias contemporáneas. “En los últimos años —no porque no existieran— se les está dando voz a otro tipo de familias”, comparte la directora de la puesta, Daniela Arroio. “Familias de parejas del mismo género, familias de madres o papás independientes, familias de muchos matrimonios con muchos hermanos… y esta obra trata justo de eso: de la diversidad familiar y de la importancia de hablar de estas diversidades”.

El AntiPalomas contará con funciones los sábados y domingos a las 12:30 h, del 26 de octubre al 15 de diciembre (suspendiendo el 2 de noviembre). El costo de los boletos es de $80 pesos y se recomienda para edades a partir de los siete años.

Habitando a Strindberg Finalmente, se contará con el regreso a cartelera de la puesta en escena Juan y Julia nunca supieron cómo, después de su exitosa temporada de estreno en la Sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro. Parte del programa Habitando a… se trata de una adaptación de Juan Carlos Franco del texto clásico de August Strindberg, La señorita Julia (1888), bajo la dirección de Daniel Giménez Cacho (actor de número de la CNT), en la cual las temáticas presentes en el trabajo original del autor —como lo son la lucha de clases, el sexismo y las dinámicas de poder— se resignifican para audiencias en el México de 2024.

Esta obra contará con ocho funciones, del 7 al 10 de noviembre y del 28 de noviembre al 1o. de diciembre de 2024; jueves, viernes y sábados a las 19:00 h y domingos a las 18:00, con costo de $150 pesos. Está dirigida a un público a partir de los 18 años.

La Residencia otoño-invierno de la CNT tendrá como sede el Teatro del Bosque Julio Castillo, ubicado en el Centro Cultural del Bosque (CCB) en Paseo de la Reforma y Campo Marte, Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Boletos disponibles en taquillas del CCB y a través de teatroinbal.sistemadeboletos.com.

