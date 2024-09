La Compañía Nacional De Teatro, En Coproducción Con El Centro Cultural Helénico, Estrena Sobre El Sonido De Un Derrumbe

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico, en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Compañía Nacional de Teatro (CNT), llevarán a cabo del 2 al 31 de octubre la temporada de Sobre el sonido de un derrumbe —texto ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2023– de Patricia Martínez Pedreguera, dirigida por Paula Watson en el Foro La Gruta.

Drama que gira alrededor de una familia que vive en una misma casa y que, desde hace tiempo, oculta un secreto. Las juventudes de esta familia —el primogénito Emiliano, la hermana Cata y el primo Víctor— intuyen constantemente que algo se esconde. A través de una serie de provocaciones en forma de anécdotas, recuerdos y cuestionamientos, el público percibirá cómo estas omisiones afectan las dinámicas, las relaciones y la historia de un grupo de personas que se niega a enfrentar la verdad.

¿Por qué hay heridas de las que no se habla?, ¿cómo podemos confrontarnos a nosotros mismos?, ¿de qué manera sobrellevar el tabú y la incomodidad?, son algunas de las preguntas que plantea esta puesta en escena, en la cual se explora el potencial corrosivo de los secretos y los pactos de silencio generados a partir de todo lo que se calla.

En línea con esta visión, la dramaturgia de Patricia Martínez opta por alejarse de lo tradicional y juega con todo lo que no está dicho. Este montaje es resultado de un proceso de interpretación y descubrimiento de la trama y de sus protagonistas por parte de todo el elenco y el equipo creativo de la obra que fue encausado por Paula Watson.

Su directora explica: “El texto no dice tal cual lo que pasó; todo está sugerido. Es una forma muy brillante de Patricia en su estructura. Son textos contemporáneos que traen su propio aliento y su propia investigación. Las cosas cambian y estas son voces importantes. La juventud es importante. Son miradas distintas de realidad y percepción”.

Al tiempo que sus personajes callan, una horda de sonidos cruza el texto de Patricia a manera de columnas, bloques y cascadas de resonancia. “La intención es hablar de los sonidos para hablar de los silencios”, apunta la dramaturga, quien subraya su gusto por explorar en sus obras la sonoridad del texto y de los diálogos, imaginándose cómo serían escuchados en el escenario. Y añade: “Creo que es la búsqueda de la voz de una generación y de los temas que necesitamos hablar. La historia, al final se vuelve un vehículo para tocar esas heridas”. Sobre el sonido de un derrumbe, es una coproducción del Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro y contará con la participación de las y los miembros del elenco estable de la CNT: Jesús Hernández (actor emérito), Laura Padilla, Pedro Martínez Arredondo, Amanda Schmelz, Medín Villatoro, Estefanía Norato y Gustavo Schaar.

Con dirección de arte de Kay Pérez, diseño de escenografía de Anabel Altamirano, diseño de iluminación de Melisa Värish y diseño de vestuario de Libertad Mardel. La música original y el diseño sonoro están a cargo de Yurief Nieves y Edwin Tovar (músicos residentes de la CNT); con Michel de León como asistente de dirección; Bryant Pineda como asesor de coreografía y movimiento; asesoría en combate de Alan Uribe Villarruel; producción ejecutiva de Paloma de la Riva; asistencia de producción de Ixchel Flores Machorro, así como David Lynn en la coordinación de producción.

Para este nuevo proyecto ambas instancias, comprometidas en impulsar acciones de sustentabilidad, han incluido en la producción la reutilización de algunos materiales, con la intención de reciclar piezas que han podido ser usadas tanto para la construcción del dispositivo escenográfico, como para la elaboración de objetos de utilería y prendas de vestuario.

El sonido de un derrumbe se presentará los miércoles y jueves a las 20:00, del 2 al 31 de octubre, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. El costo del boleto es de $155. Actualmente hay una preventa del 30% hasta el 1 de octubre. Las localidades pueden adquirirse en las taquillas del CCH, avenida Revolución 1500, o en la página: helenico.gob.mx.

Patricia Martínez Pedreguera Dramaturga, directora de escena y docente mexicana. Egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ganadora del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes “Perla Szuchmacher” 2021, por Oppa, y el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2023, por Sobre el sonido de un derrumbe. Desde 2014, con su compañía La voz de las cosas, ha dirigido y adaptado obras de teatro para público joven y adulto: Fuente ovejuna (2014), de Lope de Vega; El enemigo de la clase (2015), de Nigel Williams; Al borde de la carretera (2020), y Oppa, estas dos últimas, de su autoría.

Paula Watson Actriz y creadora escénica. Egresada de la escuela Casa Azul. En los 18 años que tiene como profesionista, ha colaborado en más de 50 montajes, como actriz y, paralelamente, como regidora de escena, directora, productora. Atiende también la seducción que le provoca la escritura y el trabajo con el cuerpo. Su carrera ha sido nutrida por las distintas ramas y disciplinas que conforman la creación y realización escénica, lo que la ha convertido en una colaboradora de amplio desarrollo en el quehacer escénico. Ha sido beneficiaria del Fonca en el Programa de Creadores Escénicos 2020-2021.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More