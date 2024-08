La Compañía Nacional De Danza Presentará Cuatro Estrenos En La Gala Celebrando El 90 Aniversario Del Palacio De Bellas Artes 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentan a la Compañía Nacional de Danza con una gala para celebrar el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes.

La Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección artística de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, ha preparado una función especial que incluye a destacados bailarines mexicanos que están fuera de nuestro país y que, de alguna manera, han brillado en sus compañías, por su talento y dedicación.

De esta manera se reunirán por primera vez en el escenario bailarinas y bailarines como: Anaís Bueno, bailarina del Joffrey Ballet; Katia Carranza, primera bailarina del Miami City Ballet; Elisa Carrillo, ex primera bailarina del Staatsballett de Berlín; Selene Guerrero, segunda solista del Ballet Nacional de Canadá; Braulio Álvarez, solista en The Tokyo Ballet; Enrique Bejarano, bailarín del Birmingham Royal Ballet, y José Pablo Castro Cuevas, bailarín del Joffrey Ballet. Todos ellos alternando con Mayuko Nihei, Yoalli Sousa, Valeria Mariaud, primeras bailarinas de la CND; Argenis Montalvo, Alejandro Hidalgo, primeros bailarines de la CND; Alejandro Mendoza, primer solista de la CND.

Esta función incluirá piezas como Pas de deux del II Acto de Giselle; Planimetría del movimiento; Pas de deux de Diana y Acteón; Cuando regrese; Italy; Aguas primaverales; y Tué.

La gala de danza incluye nueve piezas, entre ellas cuatro estrenos mundiales. El cierre de la gala estará a cargo de la bailarina y coreógrafa Sonia Jiménez con el estreno mundial de su coreografía Ciudad Delirio, con música original de Marcela Rodríguez y la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Julia Cruz.

La CND ofrecerá la gala de danza Celebrando el 90 aniversario de Palacio de Bellas Artes los domingos 1 y 8 de septiembre a las 17:00 h, el martes 3 y jueves 5 a las 20:00 h. Boletos disponibles en la taquilla: Luneta 1: $700. Luneta 2: $600.00. Anfiteatro bajo: $500.00. Anfiteatro alto: $450.00. Galería: $200.00 Aplican descuento: 50% adultos mayores, maestros y estudiantes. También en el sistema Ticketmaster.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, se graduó de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, en 1996. Posteriormente llegó a ser solista con el Ballet de Monterrey y en 1998 se incorporó al cuerpo de baile del Miami City Ballet, en donde fue promovida a solista en 2001 y en 2003 a primera solista. Desde 2004 fue nombrada primera bailarina.

Comenzó su formación en danza en la Ciudad de México, antes de unirse a la Escuela Nacional de Ballet de Canadá con becas del Conaculta (actual Secretaría de Cultura federal). Se unió al Ballet Nacional de Canadá como miembro del cuerpo de baile en 2007 y fue ascendida a segunda solista en 2022. Recientemente, Guerrero hizo su debut como una hermanastra en Cenicienta y actuó en los estrenos canadienses de Anima Animus, de David Dawson, y The Collective Agreement, de Alonzo King.

Creció en la ciudad de Córdoba, donde comenzó sus primeras lecciones de ballet en Fomento Artístico Cordobés a la edad de seis años. Ganó una beca para la Escuela John Cranko en Stuttgart, Alemania, donde continuó su educación en danza bajo la dirección de Tadeusz Matacz hasta que se graduó en 2007. En la temporada 2007-2008, Bueno se unió al cuerpo de ballet del Ballet de Stuttgart. En 2013 se integró al Joefrey Ballet de Chicago y desde entonces ha participado en diferentes agrupaciones de Canadá, Cuba, Japón, Hungría, Inglaterra, China, España, Alemania y Corea.

Originaria de Texcoco, Estado de México, es egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Inbal en 1997. En 1999 obtuvo la Beca de la Escuela Nacional de Ballet Inglés de Londres; en el año 2000 se incorporó al cuerpo de baile del Staatsballett de Berlín, en 2004 la nombraron semisolista, en 2009 pasó a solista y en 2011, primera bailarina. Es la única mexicana y la primera latinoamericana que ha ganado los tres premios más importantes de la danza: el Benois de la Danza, el Alma de la Danza de Rusia y el del Festival Dance Open de San Petersburgo. De 2011 a 2024 fue primera bailarina del Staatsballett Berlin, una de las compañías más importantes de Europa. Además, es miembro del Consejo Internacional de Danza de la Unesco, embajadora cultural de México, maestra de ballet, directora artística de la Fundación Sir Anton Dolin y codirectora artística de la Compañía Nacional de Danza de México.

Originario de la Ciudad de México, fue reconocido por Idyllwild Arts Academy en California, recibiendo una beca para desarrollar sus habilidades como bailarín. Participó en el Concurso Prix de Lausanne en Suiza, 2007, en donde recibió ofertas de becas por parte de prestigiosas academias de ballet, como la Escuela Estatal de Ópera de Múnich, la academia Hamburg Ballet y el Houston Ballet. Después de haber estudiado durante dos años, la compañía Hamburg Ballet le ofreció puesto en el cuerpo de baile, el cual mantuvo durante siete años, y los dos últimos años ha trabajado como coreógrafo y participando en 37 obras dirigidas por John Neumeier y en las principales obras de Hamburg Ballet. Posteriormente fue invitado a incorporarse como segundo solista al Tokyo Ballet. Con el tiempo ha logrado desempeñarse como profesor, coreógrafo y bailarín, y ha obtenido papeles como solista principal.

Nació en la ciudad de Querétaro. Participó por primera vez en el Gran Premio de América de la Juventud México en 2013 y fue becado por la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Inbal) y por el Programa Profesional de Ballet Prover en Córdoba, Veracruz. En 2015 compitió en el Concurso Nacional de Ballet en la Ciudad de México y obtuvo una invitación a L’École Supérieure de Ballet du Québec. Recibió una beca para la Joffrey Academy of Dance, escuela oficial de The Joffrey Ballet, en Chicago. Durante su tiempo en la Academia Joffrey tuvo la oportunidad de actuar con la compañía principal varias veces, incluido el estreno mundial de El cascanueces, de Christopher Wheeldon, en 2016.

