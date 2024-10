La Compañía Nacional De Danza Ofrece Función única De Lago De Los Cisnes En El Auditorio Nacional

“Lago de los cisnes, que se presentará en el Auditorio Nacional, es un trabajo muy propio al que las bailarinas y los bailarines se han sumado con entusiasmo. Creo que lo más importante y el reto que tiene este ballet es que el mismo artista es el protagónico y antagónico. Lo que quise rescatar en mi montaje son las personas que hay detrás de cada personaje; escribí y trabajé la coreografía a partir de la parte humana que hay detrás de cada uno de ellos”.

Así lo señaló el director artístico de la CND y coreógrafo de dicha adaptación, Cuauhtémoc Nájera, al detallar los pormenores de este ballet, basado en los originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, acompañado de la música de Piotr Ilich Chaikovski, que será presentado por la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) en el Auditorio Nacional, en función única el sábado 12 de octubre a las 19:00 h.

Durante el ensayo, explicó que, en el argumento de esta pieza, Odette es una mujer que enfrenta la vida y es castigada convirtiéndose en cisne, por querer ser autónoma e independiente. “Hay partes en la coreografía que no toqué porque son impecables y bellísimas, como el Adagio del cisne blanco y el Adagio del cisne negro, pero todo lo que está alrededor lo quise hacer más humano, aunque no quito la magia que hay en cada uno de los personajes”.

Por su parte, Valeria Mariaud, primera bailarina de la CND y quien da vida a Odette y Odile, afirmó que en su trabajo se identifica más con Odette. “Tengo muchas cosas de ella y soy una persona más amable, y pensé que Odile me costaría un poco más, aunque al final tengo de las dos. Muchas bailarinas han interpretado estos dos roles y siempre se aprende de ellas, pero hay que buscar personalmente qué te puede ayudar a desarrollar de la mejor manera esos roles”.

Alejandro Hidalgo, primer bailarín e intérprete del príncipe Sigfrido, afirmó que el ballet es difícil y complejo, y hay que ir poco a poco encontrándose con el personaje, además de buscar, experimentar, ver y escuchar. “De esto se trata, de disfrutarlo mucho, y trabajar con la orquesta permite sentirte vivo, porque los músicos, al igual que nosotros, expresamos nuestros sentimientos bailando, ellos expresan su sentir a través de la música y tenemos que estar muy compenetrados”. Mientras que Roberto Rodríguez, primer bailarín, quien está a cargo del personaje de Von Rothbart, consideró que Lago de los cisnes es un gran ballet que forma parte del repertorio de muchas compañías y conlleva un gran compromiso como bailarín.

Por su parte, Luis Manuel Sánchez, director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, afirmó que la música siempre acompaña y está presente con todos los personajes del ballet. “Ha sido un proceso y un viaje muy intenso para la orquesta descubrir números musicales y coreográficos que no se habían presentado antes y ha sido un gran reto abordar esta partitura con todo el amor y la pasión que implica”.

