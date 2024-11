La Agrupación Los Corpógrafos Presenta Amor, La Undécima Musa En El Teatro De La Danza Guillermina Bravo

Los Corpógrafos, agrupación fundada en 2020 por la coreógrafa Isabel Beteta, llegará al Teatro de la Danza Guillermina Bravo con la puesta en escena Amor, la Undécima Musa. Estas funciones son presentadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza (CND).

Amor, la Undécima Musa es una obra de danza contemporánea inspirada en la vida y obra de Guadalupe “Pita” Amor, una de las poetisas más transgresoras y polémicas de la literatura mexicana del siglo XX. En escena se conjugan palabras y poemas con cuerpos y danza, en un concepto minimalista que explora las posibilidades expresivas del movimiento corporal. Las funciones en el Centro Cultural del Bosque serán del jueves 14 al domingo 17 de noviembre.



El coreógrafo Erick Miranda partió del poemario Décimas a Dios, publicado en 1953, para crear este montaje dancístico. “Principalmente, abordamos aspectos de la vida de Pita Amor, pero no se trata de un guion que narre su biografía ni de una representación específica de la época en la que vivió. En lugar de eso, trato de explorar su vida desde un ángulo más mágico y simbólico. El eje central del montaje son las décimas, ya que la obra se basa en ellas”.

A través de la obra su creador busca que quienes ya conocen a Pita Amor recuerden y se reconecten con su obra. “Para aquellos que no la conocen, esta es una excelente forma de adentrarse en su mundo y de acercarse a la danza contemporánea. La coreografía es dinámica y busca mantener al espectador inmerso en la obra en todo momento”.

En cuanto a la propuesta escénica, se utiliza una caja blanca y la iluminación juega con varios matices de color blanco, creando una estética visualmente agradable. Mientras que el lenguaje coreográfico se construyó a partir de las décimas, lo que ofrece múltiples posibilidades corporales y expresivas.

Los Corpógrafos es una compañía creada en 2020 para pensar el cuerpo de otra manera. La formación profesional en artes plásticas de su directora y fundadora, Isabel Beteta, les ha facilitado ver al cuerpo como un objeto plástico en movimiento. Han realizado funciones en espacios alternativos, como museos, recintos históricos y galerías, presentándose de igual forma en teatros convencionales.

Amor, la Undécima Musa se presentará el jueves 14 y viernes 15 de noviembre a las 20:00 h, sábado 16 a las 19:00 y domingo 17 de noviembre de 2024 a las 18:00 h, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque.



Adquiere tus boletos y consulta cartelera en danza.inba.gob.mx; síguenos en redes sociales @danzainbal; programación sujeta a cambios.

