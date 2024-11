Invitan A Disfrutar Recorrido Virtual Por La Exposición Ángela Gurría. Señales

El domingo 17 de noviembre a las 19:00 h se llevará a cabo el recorrido virtual por la exposición Ángela Gurría. Señales, a cargo del curador de la muestra Joshua Sánchez, del Museo del Palacio de Bellas Artes, a través de las redes sociales del recinto, tanto en Facebook como en YouTube.

Está dirigido al público en general, con el objetivo de que mayor número de espectadores que no pueden acudir a la Ciudad de México logren ver las exposiciones que se encuentran en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), indicó el curador.

El museo lleva tiempo realizando las visitas virtuales con la finalidad de que el arte esté al alcance de mayor número de individuos, principalmente para las personas que no radican en la Ciudad de México y en esta ocasión quienes se conecten conocerán el mundo fascinante de Ángela Gurría.

Ángela es precursora de una práctica artística que durante mucho tiempo estaba reservada para los hombres y es la escultura monumental, su preocupación por la creación artística en el espacio público, lo que la llevó a ser pionera de la consciencia ecológica en el arte mexicano del siglo XX, indicó Joshua Sánchez.

Algunos de los cuadros que podrá conocer el público durante el recorrido serán Homenaje al trabajador del drenaje profundo (1974-1975); Mariposa nocturna (2002-2003), que cuenta la anécdota de cómo tuvo la idea de realizarla. Espejo del tiempo (1964), pieza que intercambió con Juan O' Gorman, quien antes de morir se la regresó. Señal (1968), pieza que fue una encomienda para la Ruta de la Amistad en el marco de las Olimpiadas de 1968, donde se verán fotos de la obra y su proceso constructivo, así como algunos bocetos.

La muestra está dividida en cuatro ejes curatoriales: Cuerpos, Paisajes, Umbrales y El jardín místico, es una revisión a profundidad del trabajo de una de las artistas más destacadas de México en el siglo XX.

A partir de esculturas en mármol, piedra, hierro, vidrio y madera, así como bocetos, dibujos y acuarelas, producidos por Gurría a lo largo de más de cinco décadas, se destaca la particular mirada de la artista desde una perspectiva íntima, en cuanto a la representación del cuerpo femenino y el diseño del espacio urbano y público.

Joshua Sánchez nació en México en 1989, es investigador y curador. Maestro en Historia del Arte, con especialidad en estudios curatoriales, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está interesado, en una aproximación artística y curatorial, de temas como la invisibilidad y la relocalización. Actualmente trabaja como curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes.

