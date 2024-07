Investigación Sin Fronteras, Jornadas Académicas Del Citru

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Cuatro décadas de trabajo de investigación y documentación en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral (Citru) Rodolfo Usigli, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se reflejaron en las presentaciones del segundo día de las jornadas académicas Investigación sin fronteras que organizó el centro como parte de su 43 aniversario.

En la primera mesa, Israel Franco Sandoval presentó la plataforma Fuentes para el registro de la escena mexicana, misma que se puede consultar en https://criticateatral2021.org/html/fuentesmain.php. Estuvo acompañado de manera remota de Miguel Escobar, desde Singapur, quien mencionó la importancia de la información cuantitativa que ofrece la herramienta digital y sus alcances para acompañar investigaciones a futuro.

De manera presencial participó Alejandra Serrano Rodríguez, y a propósito del trabajo de Franco, expuso su labor en los Anuarios de Teatro en México y en los estados y la colaboración de ambos para llevar estos datos al público en general y especialistas interesados.

Asimismo, Lourdes Feria Basurto apuntó la importancia del trabajo de Franco y lo relacionó con su actividad en sus distintas facetas, reflexionando sobre el uso de metadatos que se obtienen diariamente al utilizar los dispositivos y la pertinencia de optimizar y clasificarlos. Moderó: Luis Rodríguez quien resaltó la importancia de trabajos de esta naturaleza.

En la segunda mesa, Agustín Elizondo dio a conocer su obra editorial Teatro y profanación: Artaud, Brecht y Benjamín. Lo acompañaron: Edith Ibarra, quien reconoció su obra y destacó el recorrido que el lector de este libro puede hacer a través de grandes creadores y pensadores de la escena del siglo pasado y su pertinencia en el presente.

Javier Sigüenza fue parte de los integrantes de la mesa y mencionó cómo es posible aplicar este conocimiento filosófico a la práctica escénica. Moderó: Israel Franco al destacar la importancia del diálogo que se lleva a cabo entre los pensadores, Artaud, Brecht y Benjamín que aborda Elizondo en su libro y las líneas de investigación que se abren a partir de este.

Las jornadas de Investigación sin fronteras fueron transmitidas por FB Live y pueden ser consultadas en Interfaz CENART: https://interfaz.cenart.gob.mx/.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.