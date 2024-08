Integrantes Del Programa Educativo Para Jóvenes Talento, De La Orquesta Nacional De Jazz, Cierran Jóvenes En La Música

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, dará por concluida la edición 2024 del ciclo Jóvenes en la música con la presentación de CREA/Programa Educativo para jóvenes talento, de la Orquesta Nacional de Jazz de México en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En su programación musical, los alumnos ofrecerán al público obras de autores clásicos, como Wayne Shorter, de quien se escuchará Armageddon y Black Nile; John Coltrane, de quien interpretarán Equinox e Impressions; You Don´t Know What Love Is, de Gene de Paul, además de Junk Monk, una obra propia del ensamble resultado de una creación colectiva dirigida por el compositor mexicano Christian Lazos.

Este año el ciclo tuvo una duración de mes y medio, iniciando el 6 de julio, la cual concluye el domingo 18 de agosto a las 18:00 h. Este ciclo brinda espacios para que alumnos de excelencia de distintas instituciones educativas del país comiencen a construir su currículum y ganar experiencia al presentarse en escenarios profesionales.

El CREA / Programa Educativo para jóvenes talento, de la Orquesta Nacional de Jazz, es un ensamble compuesto por jóvenes destacados de diferentes estados del país que tiene como objetivo preparar al más alto nivel a los estudiantes de jazz para que sean músicos competitivos a nivel internacional. La Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJMX) es una asociación civil sin fines de lucro que genera proyectos que potencien a los músicos nacionales, gesten nuevos espacios de enseñanza y fortalezcan vínculos con otras instituciones afines, además de gestionar becas, apoyos, clínicas e intercambios para potencializar los conocimientos y capacidades de sus alumnos con el compromiso de retribuir en los distintos programas de enseñanza.

Este programa está dirigido por el saxofonista panameño Jahaziel Arrocha, quien es uno de los músicos jóvenes más destacados de Latinoamérica; ganador de la beca presidencial en el Berklee College of Music en Boston, Massachusetts; ganador del Latin Grammy 2021 con el álbum Salswing!, de Rubén Blades; ha estudiado con figuras internacionales, como Carlos Garnett, George Garzone, Danilo Pérez y John Patitucci, por mencionar algunos.

La cita es el domingo 18 de agosto a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los boletos tendrán costo de $20 y se podrán adquirir en taquillas del Palacio de Bellas Artes o en Ticketmaster a través del siguiente link https://lc.cx/P0d2Cb. Para más información se pueden consultar las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

