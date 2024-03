Inicia El V Festival Internacional De Poesía Vértice Violeta En El Centro De Creación Literaria Xavier Villaurrutia

Enter Your Email to Unlock This Article



Con la presencia de las poetas Enzia Verduchi, Maricarmen Velasco, Diana Domínguez, Eva Castañeda y Beatriz Saavedra, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se inauguró el V Festival Internacional de Poesía Vértice Violeta, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2024.

En una mesa, Beatriz Saavedra, autora de 20 libros de poesía y dos de ensayo, ganadora del Premio Internacional de Literatura Alejandra Pizarnik 2024, por su libro Frente al acantilado, otras voces, afirmó: “La voz que tenemos cada una de nosotras, con las experiencias de vida que hemos tenido en esta sociedad, estamos hablando por todas las demás que no tienen un micrófono en la mano, pues como dijo Virginia Woolf: ‘hablando una sola, habla la experiencia de las masas'.”

Posteriormente, la más joven de las poetas participantes, escritora oaxaqueña emergente en lengua ayuuk (mixe), becaria del Fonca en la categoría Lenguas Indígenas, Diana Domínguez dijo que “en estos días de conmemoración de la lucha de las mujeres en diversos tiempos y territorios, es importante reconocer el trabajo de todas las mujeres que han tomado un lápiz y un papel y nos han abierto camino en la literatura y gracias a ellas estamos en estos espacios.

“Mi reconocimiento también a las mujeres hablantes de lenguas originarias, quienes tienen una doble lucha, por el territorio de nuestros cuerpos y por el territorio de nuestras lenguas. Pienso en las mujeres que tienen una gran trayectoria en lenguas originarias, como Bertha Bautista, Irma Pineda y Natalia Toledo, entre otras, muchas gracias a todas ellas”, agregó Domínguez.

Por su parte, la escritora y crítica literaria y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Eva Castañeda recordó que hace algunos años tomó un taller con el maestro Raúl Renán en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, por lo que se sentía muy congratulada de regresar a este espacio después de mucho tiempo.

“Me parece que hoy en día el campo literario ha cambiado, ya se abrió. Creo también que los años prostáticos de la literatura llegaron a su fin y tenemos que apostar por una literatura con un canon mucho más abierto, incluyente y horizontal, que contemple el trabajo de mujeres, hombres, literatura trans y todas las manifestaciones existentes “, puntualizó.

A su vez, la poeta, ex titular de la Coordinación Nacional de Literatura del Inbal, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Enzia Verduchi recordó que cuando estallaron unas granadas en Michoacán, en septiembre de 2008, a los tres días se tenía que inaugurar en ese estado el Encuentro de Poetas del Mundo Latino. Mucha gente me dijo que no había que hacerlo, que tenían miedo, yo era muy joven en ese momento y mi respuesta fue: “Si permitimos que nos quiten los espacios de la cultura y de la poesía, habremos perdido al país. En ese momento los compañeros poetas decidieron seguir adelante”.

Por último, Maricarmen Velasco, quien ha publicado sus obras en Excélsior, la Revista Siempre, Gaceta UNAM y Campos de Plumas, entre otros espacios, ganadora del Premio de Poesía Aguascalientes 2022 por su libro La muerte golpea en lunes, compartió con el público fragmentos de un largo poema titulado: Trayecto al Sumidero.

Las actividades del Festival Internacional de Poesía Vértice Violeta continuarán del 4 al 7 de marzo.

