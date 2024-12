Homenaje Póstumo A Silvia Pinal Desde El Palacio De Bellas Artes, En Vivo Por Canal 22

Ciudad de México, a 29 de noviembre del 2024. Tras el sensible fallecimiento de la primera actriz Silvia Pinal, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), rendirá un homenaje a la actriz que, por más de siete décadas, aportó al ámbito cultural y artístico del teatro, el cine y la televisión. Por ello, Canal 22 transmitirá en vivo el homenaje desde el Palacio de Bellas Artes, así como una programación especial dedicada a la trayectoria de la gran diva mexicana.

Una figura tan grande como la época de la que formó parte, Silvia Pinal deja un legado en sus más de 100 personajes interpretados, tres de ellos de la mano del director de cine surrealista Luis Buñuel, con quien filmó las cintas: Viridiana (1961), misma que se llevó la Palma de oro en el festival de Cannes y cuya historia le valió la censura en España durante el franquismo; El ángel exterminador (1962), una parábola de la descomposición de una clase social encerrada en sí misma; y Simón del desierto (1965), mediometraje de 45 minutos en el que Pinal interpreta a una femme fatale en una fuerte crítica a la religión como parte del discurso del director. Esta cinta se hizo del Premio especial del jurado en el Festival de Cine de Viena y fue el primer desnudo que la diva haría en la pantalla, un momento sin duda controversial para la época.

Dentro de sus histriónicos personajes se destacan sus intervenciones en la comedia que protagonizó de la mano de otras grandes figuras como Germán Valdés Tin Tan, en El rey del barrio (1950); Mario Moreno Cantinflas, en Puerta, joven (1950), y Pedro Infante con El inocente (1956).

La actriz sonorense fue alumna de grandes figuras del medio, como Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia en la Escuela de Bellas Artes. Además, su carrera en los escenarios la compartió con Manolo Fábregas, Jorge Mistral, Carmen Montejo, por mencionar algunos.

La transmisión del homenaje póstumo será en vivo por la señal 22.1 de Canal 22, la señal 22.2 de Mx Nuestro Cine; Además, se trasmite por streaming en el sitio web, en Facebook Live, en X y en el canal YouTube.

El homenaje en Canal 22 continuará hasta el domingo 01 de diciembre con la transmisión de Los que hicieron nuestro cine: Tin Tan El Rey del barrio, a las 14:30 horas y la cinta Charlestón (1959), dirigida por Tulio Demicheli, a las 15:00 horas.

Las mejores producciones por Canal 22 y Mx Nuestro Cine.

