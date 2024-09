Holomastigot, Instalación Escultórico-digital En El Laboratorio Arte Alameda

Holomastigot, instalación escultórico-digital que toma como inspiración iconográfica los grabados de los sarcófagos de deidades mayas donde se muestran seres con avanzado conocimiento científico y aproximaciones a biotecnologías ocultas, del artista Óldo Erréve, en el Laboratorio Arte Alameda (LAA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El proyecto forma parte de una residencia-laboratorio-performance con un periodo de desarrollo que inició a puerta cerrada el pasado 26 de agosto y durará hasta el 11 de septiembre, para ser abierto al público 10 y 11 de septiembre, de 12:00 a 17:00 h y, finalmente, el jueves 12 de septiembre, se presentará el performance, de 18:00 a 20:30 h, dirigido a público mayor de 18 años.

Holomastigot encarna a una deidad evolucionada más allá del siglo XXI en su resistencia psico-mágica que se manifiesta a partir de elementos de origen orgánico (cuerpo, cabello), en una intervención digital con hologramas programados con inteligencia artificial y prótesis cyborg en impresión 3D, que funcionan como esculturas que dialogan con el cuerpo y el espacio. La instalación evoca una ambientación utópica aludiendo a la insumisión por la colonización espiritual y tecno biológica.

La escultura viva que activa la instalación con un performance duracional reflexiona sobre la dicotomía entre el ser físico versus el avatar digital, así como sus conexiones entre pasado, presente y futuro. Basando su figura estética en la ciencia ficción, la obra retrata la espacio-temporalidad y especula una analogía entre origen-descendencia en forma cíclica, con el retorno humano a su incepción.

En Holomastigot participan: Óldo Erréve, artista; Antonio Pasten y Eder Guzmán Santiago, dirección de arte; David Osnaya, curaduría; Alejandro Pérez Montes y Raúl Alquisidez, vestuario; Miguel Ángel Islas Mora, producción de lasers; Torina Moreno, producción de sonido; Florence Castles, maquillaje y peinado; Dorian Ulises López Macías y Gabino Palacios, registro foto y video.

Óldo Erréve es productor visual, artista multimedia autodidacta y fotógrafo de profesión. Su obra explora la unión del arte y la tecnología en un contexto post-orgánico, refleja la dicotomía entre el ser real y el avatar digital, tomando el trans-humanismo y el eco-digitalismo como manifiesto a respuestas estético-utópicas en formato digital y escénico.

Ha sido comisionado por el Art + Technology Lab de Lacma (Los Ángeles) como integrante de Muxx (colectivo de multimedia y performance). Recibió la beca en la categoría Creación Interdisciplinaria con Nuevas Tecnologías del Sacpc/Fonca (México), así como una residencia apoyada por Fabra i Coats (Barcelona) para el desarrollo de performance multimedia.

Ha tenido exposiciones nacionales e internacionales en espacios como Kampnagel Hamburg, Berdache Barcelona, HyperHouse Madrid, Kwia Berlín, L.A. Dance Project, Debaser Canadá, Festival Ceremonia México, Laboratorio Arte Alameda, Ex Teresa Arte Actual, Teatro de la Ciudad y BRIC Arts NY. Su archivo fotográfico está actualmente publicado por L.A. Times, ELLE, Mercedes-Benz Fashion Week y Vogue. Ha logrado vender su obra digital en criptomonedas como tokens no fungibles (NFTs).

