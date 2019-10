Histórico, El Recital De LaOrquesta De Cámara Carlos Chávez En El Palacio De BellasArtes

Por primera vez en muchos años se interpretarán los tres primeros cuartetos de arcos compuestos por el compositor y director de orquesta mexicano Carlos Chávez, lo cual es histórico, ya que denota una sólida madurez y un lenguaje que definen su obra sinfónica y sus trabajos de música de cámara, aseveró el violinista Omar Guevara, quien afirmó que el recital de la Orquesta de Cámara Carlos Chávez tiene relevancia para la historia musical de México.

En entrevista, Guevara agregó que con el recital de este jueves 10 de octubre a las 19:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, también se celebran los 25 años de la creación de la orquesta que lleva su nombre y se ha convertido en uno de los cuartetos más importantes del país.

"Este tipo de conciertos se programan muy poco en las salas, por lo que considero que se trata de un concierto histórico y de gran trascendencia para el archivo sonoro mexicano", apuntó.

Detalló que el primer cuarteto de cuerdas es un lenguaje de experimentación del maestro Chávez, quien lo compuso en una época temprana de su carrera.

En tanto, el Cuarteto de arcos número 2 tiene la inclusión y la peculiaridad de que no utiliza la formación tradicional de lo que es un cuarteto. Esto significa que no usa la formación de dos violines, viola y violonchelo, sino que hace una adaptación a violín, chelo, contrabajo y viola, lo cual es algo particular y peculiar, explicó.

Sobre el Cuarteto de arcos número 3, Omar Guevara indicó que denota una madurez muy sólida y un lenguaje más completo, es decir, que el maestro Carlos Chávez define con esta pieza toda su obra sinfónica y sus trabajos de música de cámara.

"También tendremos, a la postre, una breve pieza que él hace para esta formación de contrabajo y es el homenaje a Goddard -un mecenas importante de la Universidad de Columbia- que consiste en una sencilla fuga que Chávez le compuso por su fallecimiento.

Apuntó que deberían programarse más conciertos de compositores mexicanos, como Carlos Chávez, debido a que en muchas ocasiones la música mexicana se archiva, por lo que celebró que el INBAL llegue a la edición 41 del festival, porque sirve para mostrar obras importantes de autores mexicanos y extranjeros.

Aseguró que el nombre del cuarteto lo eligieron por la importancia del compositor dentro de la historia musical de México. "Como sabemos, el maestro Carlos Chávez fundó prácticamente la Orquesta Sinfónica Nacional y de ahí se detonó todo lo que es el INBAL".

Aclaró que esto no significa "que nada más nos dediquemos a sus composiciones, sino que abarcamos toda la música mexicana posible. Hemos hecho estrenos mundiales, tenemos compositores de cabecera y hay música tanto contemporánea como antigua.

"Además de compositor, Carlos Chávez era crítico y director de orquesta. Su figura dentro de la historia musical mexicana es importante, porque a él le debemos prácticamente todo el futuro de este país. Lo que en su momento fue el futuro es actualmente el presente", abundó.

Adelantó que la orquesta que dirige continuará festejando los 120 años del natalicio de Carlos Chávez y los 25 del cuarteto tanto en la Ciudad de México como en el interior del país. Indicó que el año entrante darán un concierto de gala en el Auditorio Roberto Cantoral.





