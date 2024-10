Guillermo Cuellar Ofrece Concierto Con Piano De Juguete En El Foro Internacional De Música Nueva Manuel Enríquez

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, invitan al concierto de Guillermo Cuellar con un piano de juguete, instrumento que no se programaba en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (Fimnme) desde la edición 35 y que tendrá lugar el domingo 20 de octubre, a las 18:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El piano de juguete vio su origen como instrumento de concierto en 1948 cuando John Cage compuso y estrenó la Suite para piano de Juguete (Suite for Toy Piano), obra en cinco movimientos escrita como música para la coreografía de un ballet. Cage eligió este instrumento porque producía sonidos similares a los de un instrumento de percusión: mecánicos y sin emociones, y él buscaba crear algo de carácter irónico, sin embargo, su impacto fue tal que sacó al piano de la estantería de juguetes para meterlo a las salas de concierto, inspirar a múltiples compositores a escribir obras para él y hasta crear concursos de composición especializados.

En este concierto, Guillermo Cuellar presentará la obra de Cage antes mencionada, además de Weissenberg, de Robert Plant, miniatura que explota la naturaleza tímbrica del instrumento; Milliampere, de Dai Fujikura, director artístico del Born Creative Festival en el Teatro Metropolitano de Tokio; el estreno en México de Toy Tocatta, de Fabian Svensson, pieza breve pero intensa que puede verse como el intento de rebelión de un piano de juguete contra su propia ternura e inocencia inherentes; Miracle Ear, de David Lang, compositor estadounidense que se desempeña como profesor de composición musical en la Escuela de Música de Yale y codirector artístico del colectivo musical Bang on a Can, de Nueva York; East Broadway, de Julia Wolfe, obra que conjuga el sonido del piano con el de una grabadora boombox y, del propio Cuellar, Cuatro rumores del agua, que explora de manera interdisciplinar la relación del artista con la naturaleza y las expresiones arquetípicas de la fobia al agua.

Guillermo Cuellar es pianista y compositor con licenciatura y maestría por la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (FaM). En 2023 resultó ganador, con su obra Murmuraciones para piano solo, en el concurso internacional Nueva Música para Piano-Primera Convocatoria, del Colectivo Latinoamericano de Composición, con sede en Colombia. Los boletos tendrán costo de $20 y se pueden adquirir en taquillas y Ticketmaster, a través del siguiente enlace: lc.cx/fZVzG8.

Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL y del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.

