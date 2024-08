Gana Alí Calderón El Premio Iberoamericano Bellas Artes De Poesía “Carlos Pellicer” Para Obra Publicada 2024

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el gobierno del estado de Tabasco, a través de su Secretaría de Cultura, anunciaron el fallo del jurado con el cual se declara que Alí Calderón es el ganador del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía “Carlos Pellicer” para Obra Publicada 2024, por El sin ventura Juan de Yuste.

El jurado —conformado por Silvia Pratt, Luis Armenta Malpica y Juan Pedro Derrant— consideró que la obra se distingue por una riqueza de registros que logra un concierto que testimonia, a modo de crónica poética, una de las primeras expediciones hacia la conquista de América. Además, destaca su composición polifónica, diversidad de personajes y la inclusión de lenguas distintas al español.

En entrevista, el autor expresó que era consciente de que, debido a la complejidad y a su experimentación con el español del siglo XVI, su obra era un libro que tendría “poco público”. No obstante, señaló, se concentró en llegar a los lectores adecuados y ese fue su aliciente para concluir su escritura.

También comentó que enseña poesía en un posgrado de Literatura y muchas veces ha trabajado con libros de poetas que han ganado el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía “Carlos Pellicer” para Obra Publicada.

Sobre la temática de la obra, contó que trata sobre un episodio de la conquista de México. “Una columna de medio centenar de españoles acompañados de totonacos, tlaxcaltecas, africanos y taínos fue capturada en Tecoaque, muy cerca de Calpulalpan. Eran los días de La Noche Triste. Este desbarate es la primera derrota de los conquistadores en Mesoamérica y marca el inicio de la resistencia indígena frente al invasor. Fueron sacrificando uno a uno a los cautivos durante varios meses. Tiempo después, según refiere Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo de Sandoval pasó por allí y en una pared blanca vio escrito con carbón: ‘Aquí yace el sin ventura Juan de Yuste'. Mi libro quiere construirle un entorno a esta inscripción desesperada”, explicó.

Sobre su interés por este tema, Calderón manifestó que es un lector voraz de crónicas de Indias, pues se imagina la reacción, la admiración, el espanto y la sorpresa que pudieron sentir los lectores de aquel tiempo al ver el contenido de las Cartas de relación de Hernán Cortés, al que consideró el primer ‘best seller' de nuestro idioma.

“Al contarle al rey sobre lo que ve en el mercado de Tlatelolco, este se queda sin palabras, no le alcanza el idioma para explicar lo que tiene ante los ojos. Esa sensación me entusiasma, porque en el modo en que llenamos ese vacío verbal, esa ausencia, se juega la identidad de nuestra poesía y de lo que somos como país. Ese impulso verbal de los cronistas, esa riqueza léxica, esa inventiva la volví a ver en un libro que tenemos hoy bastante olvidado, pero que es una de las grandes novelas de México: El diario maldito de Nuño de Guzmán, de Herminio Martínez. Fue un libro que me deslumbró hace 20 años y con el que sentí deseo de dialogar aquí”, dijo.

Sobre la composición polifónica, el autor puso en contexto que en Tecoaque se ha descubierto el tzompantli con los cráneos de algunos de esos sacrificados y que su libro pretende ser la alegoría de ese tzompantli. El libro, mencionó, es un coro de víctimas: indígenas tributarios y tamemes, africanos esclavizados y españoles que vinieron a buscarse la vida.

El autor invitó a la lectura de la obra porque contiene reconstrucción del idioma y de la historia, búsqueda de riesgo formal, política contemporánea. Pero, sobre todo, están esbozadas allí anécdotas alucinantes de la conquista.

Alí Calderón (Ciudad de México, 1982) es poeta y crítico literario. Es doctor en Letras por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2013. Recibió el Premio Latinoamericano de Poesía Benemérito de América y el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde. Fue becario de la primera generación de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía. En 2014 recibió en China y en Estados Unidos el Poetry East-West Award por su trabajo como editor y fundador de la revista Círculo de Poesía. Es autor de los libros de poemas Imago prima, Ser en el mundo, Las correspondencias publicado por Visor en España en 2015, traducido al inglés (2017) y al italiano (2023) y El sin ventura Juan de Yuste (2023); de los libros de crítica La generación de los cincuenta (2005), Del poema al transtexto. Ensayos para leer poesía mexicana (2015), Piedras para una poesía trasatlántica (2017), Poesía panhispánica. Apuntes para una constelación (2021). Actualmente es profesor del Doctorado en Literatura Hispanoamericana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

