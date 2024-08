Gabriela Jauregui, Por Su Obra Feral, Recibirá El Premio Bellas Artes De Narrativa Colima 2023

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y la Universidad de Colima entregarán el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2023 a Gabriela Jauregui, por su obra Feral, el lunes 19 de agosto de 2024 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 17:00 h.

El presídium estará integrado por la directora general del Inbal, Dra. Lucina Jiménez López; el coordinador general de Extensión de la Universidad de Colima, Carlos Alberto Ramírez Vuelvas; el escritor y editor Diego Rabasa; la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda, así como por la autora ganadora.

El jurado —conformado por Ethel Krauze, Krishna Naranjo y Míkel Ruiz— consideró esta obra merecedora del premio por su forma narrativa y por la búsqueda de un lenguaje dinámico y atrevido, como elementos muy bien logrados. También destacó la trama, a la que calificó como bien entrelazada en un juego de lo policial con el crimen, así como de lo familiar con el abandono.

Los integrantes del jurado refirieron en su acta deliberativa que Feral “es una novela que aborda, con crudeza, la ausencia o deterioro de las normas sociales. Hay un aliento de lírica y épica cruzadas con la narrativa, y un guiño a la crónica en un aterrizaje de géneros híbridos que están contenidos en un mismo impulso novelístico”.

Gabriela Jauregui (Ciudad de México, 1979) es escritora, traductora y editora. Es licenciada en Letras Inglesas por la Universidad de Loyola Marymount, maestra en Escritura Creativa por la Universidad de California, Riverside, y en Literatura Comparada y Teoría Crítica por la Universidad de California, Irvine. Es doctora en Literatura Comparada por la Universidad del Sur de California.

Su primera novela se titula Feral (2022) y fue finalista al premio Primera Novela por parte de Amazon. Ha sido distinguida como creadora artística por el SNCA 2023 por su trabajo en letras en el género de narrativa.

Es autora de Controlled Decay (2008), Leash Seeks Lost Bitch (2015), La memoria de las cosas (2015) y ManyFiestas (2017). Además, compiló y editó las antologías Tsunami (2018) y Tsunami 2 (2021) de editorial Sexto Piso. Su trabajo ha sido publicado de forma física y digital en revistas, diarios y antologías mexicanas, estadounidenses, británicas y polacas.

Ha colaborado con medios como Artforum, Huizache, Litro, El País, entre otros. Es editora y cofundadora del colectivo editorial Surplus Ediciones, en México, y del librespacio La Jícara, en Oaxaca. También es cofundadora y presidenta del jurado del Premio Aura Estrada para Jóvenes Escritoras.

Ha impartido seminarios en Letras inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la maestría de Prácticas narrativas en la Universidad del Medio Ambiente en el Estado de México y en la Universidad Campesina Indígena en la Sierra Norte de Puebla.

Actualmente funge como editora invitada en la editorial FuturePoem. Imparte talleres gratuitos de escritura creativa para niños en zonas rurales de la Sierra de Juárez en Oaxaca, en el Estado de México y con jóvenes en contacto con el sistema penitenciario en EU y en solidaridad con la Brigada Nacional de Búsqueda, entre otros.

En 2017 fue seleccionada en la lista de Bogotá39 de los 39 mejores autores latinoamericanos menores de 39 años que elabora cada 10 años el Hay Festival en Colombia, y recibió la beca Paul and Daisy Soros Fellowship en 2007, entre otras.

