Expondrán Trabajos Del 2º. Concurso De Dibujo Y Pintura Infantil: México Y Su Historia En El Museo De Arte De La SHCP

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través de la Sección de Enseñanzas Artísticas (SEA), invitan a la inauguración de la muestra del 2º. Concurso de Dibujo y Pintura Infantil: México y su historia, el 3 de septiembre a las 12:00 h en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Moneda 4, Centro Histórico).

El tema de este año es: Las frutas y los vegetales de México a través de tu mirada y la pintura de Rufino Tamayo, en la cual niñas y niños exploran y representan la riqueza de las tradiciones nacionales y la diversidad del territorio mexicano, utilizando la obra de Tamayo como fuente de inspiración.

En esta segunda edición del concurso se recibieron 731 trabajos de estudiantes de escuelas primarias públicas, quienes han sido guiados por docentes de la SEA –Talleres de Arte y Producción–, así como de Escuelas de Iniciación Artísticas y Asociadas del Inbal; de todos los trabajos presentados se realizó una selección de 110 piezas que conforman la muestra final.

Las y los participantes plasman en sus obras la herencia gastronómica y cultural del país, utilizando técnicas aprendidas en sus clases de artes plásticas, y a través de sus creaciones invitan a las y los espectadores a contemplar el mundo desde una perspectiva fresca y renovada, reafirmando así la importancia de preservar sus raíces y valores.

Este evento es una oportunidad para que las familias y la comunidad estudiantil y docente se reúna y celebre el talento de las y los jóvenes artistas; la exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de septiembre en el recinto de la SHCP.

