Ex Teresa Arte Actual Exhibe El Universo Creativo De César Martínez Vinculado Con El Humor Y La Experimentación

“Insisto, luego creo”, esta es la ideología que ha marcado los 40 años de carrera artística del mexicano César Martínez (1961), a quien Ex Teresa Arte Actual rinde homenaje por medio de la exposición La idea y la odisea, inaugurada la noche del jueves 12 de septiembre de 2024, y la cual ofrece una revisión de una larga trayectoria de experimentación, humor, travesura y creación.

Durante un recorrido por la exposición, el artista habló sobre las obras que componen su nueva muestra individual y que tienen una marca en común: el agradecimiento. En primer lugar, apuntó que en cuatro décadas de carrera “no he perdido la insistencia en la innovación y la necesidad por explorar nuevos medios”.

Considerado uno de los artistas contemporáneos más prolíficos, César Martínez ha desarrollado un trabajo vinculado con el arte-acción y el arte efímero, y abarca una amplia gama de aportes conceptuales, incluyendo diversos soportes materiales, imágenes intervenidas, medios digitales y corporales, juegos de lenguaje y obras de arte comestibles.

Con un marcado interés por las experiencias lúdicas, el artista ha construido un amplio cuerpo de obra que incluye dibujos realizados con pólvora, esculturas diseñadas con dinamita, performances, figuras interactivas que se iluminan, inflan, derriten, además de una gran variedad de obra fuera de los parámetros tradicionales.

Al ingresar al recinto del Inbal, el espectador descubrirá que en el techo cuelgan tres grandes esqueletos que representan a la niña, la madre y la Santa María, además de cinco grandes veladoras humanas de tamaño natural que el público encenderá y se derretirán emitiendo aromas, con el fin “de hacer una reinvención de lo cotidiano”, explicó Martínez.

Se trata, dijo el artista, de una alusión al Apocalipsis y una parodia a la obra de Masaccio que se llama La expulsión de Adán y Eva del paraíso, expuesta en Florencia, “y que es un paradigma en la historia de la pintura universal”.

Otras obras expuestas se titulan El desgaste de la clase media o la devaluación transpirada “que tiene un sensor que detecta a la gente bonita” y La insoportable levedad del ser. Destacan también Capitalismo funeral, hecho con 50 fragmentos de mármol; Cuauhtémoc, de la serie Monumentos, héroes y gastronomía, escultura comestible de chocolate blanco con nuez de Castilla, realizada con un molde de silicona de platino de grado alimenticio, y el performance Dollar cakes.

Como parte de este universo creativo se encuentra la obra temprana de Martínez, como sus Explotartes y dibrujos realizados con detonaciones de pólvora, sus ARTEntados, esculturas que fueron elaboradas con dinamita y nitroglicerina sobre acero inoxidable, bajo el principio de “crear con lo que destruye”. También están presentes los Sucesos escultóricos, que consisten en figuras humanas que respiran, se inflan y desinflan, se iluminan o van perdiendo su luz ante el público.

“Soy un sobreviviente de la COVID-2019 y para mí esta enfermedad fue una maestra que nos enseñó, entre otras cosas, que los seres humanos somos unos descuidados, ya que podríamos morir por las vías respiratorias”, explicó el artista.

Reconoció que fue el amor el que lo salvó de morir por esta enfermedad, el amor de sus familiares y amistades lo mantuvieron vivo. “Por eso digo que no hemos aprendido nada, de ahí que actualmente haya dos guerras en Ucrania y Gaza”.

En otra área de Ex Teresa se encuentran sus poemínimos y epitadesafíos: El amor es eterno mientras dure, Para llegar Amarte no se necesita una nave espacial y AMarx los unos a los otros, son tres ejemplos de sus invenciones lingüísticas y artísticas.

Más adelante, en su muestra individual hace críticas al capitalismo salvaje y reconoce la lucha de los indígenas zapatistas de 1994. Hay una parte dedicada “a aquellos bancos que gobiernan nuestras emociones y determinan nuestros estados de ánimo, ya que ahora el dinero se ha convertido en la medida de todas las cosas”.

“También hay que trabajar con humor y darle a nuestra historia otra lectura”, dijo sobre las obras que se presentan en otro apartado de la exposición, en donde conviven Juárez y futbolistas, por ejemplo.

Posteriormente se llevó a cabo la inauguración, que estuvo encabezada por la coordinadora nacional de Artes Visuales, Lluvia Sepúlveda, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; la directora del recinto, Valeria Macías; la curadora Gloria Maldonado Ansó y el artista expositor.

Martínez dijo que “ustedes son más que el público, son los detonadores de toda esta puesta, son los interruptores que activarán este acto para todos. Yo, César Martínez, tan solo soy la punta del iceberg. En la parte visible hay muchos antes que han hecho que todo este trabajo sea posible en este templo del performance, del sabor, del saber y del arte”.

Luego de la ceremonia, el artista se puso la vestimenta de un chef y procedió a realizar una perforMANcena para ofrecer un “cadáver exquisito” de chocolate, elaborado por el chef Mariano Welner Encinas. El artista partió una escultura humana hecha de éste y otros ingredientes selectos y ofreció a cada espectador un trozo del alimento mediante el acto performático Toma chocolate y no pagues lo que debes.

“Es un cadáver exquisito de todos los mexicanos, es decir, es el cadáver de todos nosotros; en algunas partes de su cuerpo hay sorpresas, como picante y pasas, y está inspirado en los cuadros de Arcimboldo, artista medieval que hacía cuadros de rostros humanos a partir de vegetales, y en El jardín de las delicias, así como en creadores como Peter Greenaway, Werner Herzog y Federico Fellini”, comentó el artista a las decenas de asistentes.

Durante el periodo de exhibición en Ex Teresa —hasta febrero próximo— habrá una serie de actividades paralelas, como performances, activaciones y visitas guiadas que invitarán al público a participar y degustar. Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad 8, Centro Histórico, abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

