Estudiantes Del Cedart Diego Rivera Presentaron La Exposición Libro Objeto En La 24 Feria Del Libro

En el marco de la 24 Feria del Libro. 100 años del surrealismo, que realizó el Centro de Educación Artística (Cedart) Diego Rivera, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se llevó a cabo la exposición Libro Objeto, en la Biblioteca del recinto.

El artista visual, docente y curador de la exposición, Rodrigo Mondragón, expresó que la muestra surgió a partir de una serie de ejercicios realizados con estudiantes del tercer grado de secundaria, donde cada uno exploró con diferentes materiales y formatos (pintura, pasteles, crayolas, cartón, cartulina, aluminio y fomi moldeable, entre otros).

La exposición estuvo integrada por 12 obras y los temas versaron sobre la música, museos, naturaleza y animales, entre otros. El curador consideró que todo el trabajo que el estudiante desarrolla durante su formación es artístico y es importante socializarlo, es decir, crear obra para ser mostrada.

En la exposición se lograron apreciar diversos libros objeto como: ¡Pongan Caifanes!, de Emiliano García Avellaneda; Retrato, de Laura Isela Ugalde Chavarría; Lugar secreto, de Melissa Durán Luna; Milagritos mexicanos, de Annabella L.N.; Close, de Andrea Callejas López; Naturaleza, de Alexandra Anaya Hernández, y Conejos, de Sanara, entre otros.

Cabe señalar que como parte de la 24 Feria del Libro se llevaron a cabo charlas, talleres, presentaciones editoriales, puestas en escena y danza folclórica, la invitada especial fue la Fundación Leonora Carrington; el Cedart Diego Rivera se encuentra en Cerro de la Estrella No. 120, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.



