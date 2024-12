Estudiantes De La Escuela Nacional De Danza Clásica Y Contemporánea Presentan Su Temporada De Otoño 2024

Estudiantes de la Licenciatura en Danza Clásica con Línea de Trabajo de Bailarín y Plan Especial para Varones de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (Endcc), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), presentan las coreografías: El lago de los cisnes (fragmento del primer acto); La muñeca encantada; Paquita Grand pas de deux; Paysant Pas de Deux, del ballet Giselle (primer acto) y Grand Pas de Deux , del ballet La bayadera, como parte de su formación académica y en memoria de la maestra y bailarina Beatriz Correa (1957-2024).

Las funciones continuarán hasta el 8 de diciembre –jueves y viernes a las 11:30 horas, sábado a las 10:30 y 12:30 y domingo a las 10:30 horas–, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

De la obra “El lago de los cisnes” presentan el fragmento del 1.er acto con coreografía de Irma Morales, basado en el original de Marius Petipa, Lev Ivanov y Alexander Gorsky, con música de Piotr Ilich Chaikovski, ejecutada por estudiantes de 6.o año y Varones III; Giselle es una obra que representa al ballet romántico y que aborda el tema del amor, la locura y la muerte, donde los estudiantes ejecutan el primer acto Paysant Pas de Deux, de la coreografía de Jules Perrot y Jean Coralli, bajo la adaptación coreográfica de Uriel Muñoz y música de Adolphe Adam, interpretada por estudiantes del 8.o y 9.o año y por Varones V y VI.

La muñeca encantada, acompañada por dos carismáticos arlequines, presentan la coreografía de Mikhail Fokine, bajo el montaje coreográfico de Irma Morales y música de Josef Bayer, interpretada por estudiantes de 6.o año y Varones III. De La bayadera presentan el primer acto, escena III, El festín de la boda, Grand Pas de Deux, con montaje coreográfico y adaptación de Carlos Rodríguez, sobre la versión de la Ópera de París. Los maestros ensayadores son Carlos Rodríguez y Sandra Bárcenas, con música de Ludwig Minkus, ejecutada por estudiantes del séptimo año y Varones IV. El Grand pas de Deux de Paquita, coreografía de Joseph Mazillier y Marius Petipa, con el montaje de Carlos Rodríguez, es interpretada por estudiantes de 7.o año y Varones IV.

Durante las funciones se lleva a cabo la proyección de un video en homenaje a la bailarina y docente Beatriz Correa, en el que se muestra impartiendo clases y como bailarina en el escenario. Formó parte de la Compañía Nacional de Danza de 1976 a 1996 y fue docente en la Endcc.

