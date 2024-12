Estudiantes De La Escuela De Artesanías Del INBAL Muestran Piezas De Cerámica Creadas Con Diversas Técnicas  

Basados en el concepto de ónfalo (artefacto pétreo de uso religioso), estudiantes del Taller de Cerámica de la Escuela de Artesanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), presentan la muestra didáctica Ónfalo, que reúne trabajos académicos creados con diversas técnicas y que reflejan los resultados alcanzados dentro del programa que ofrece la institución educativa.

La exposición reúne 140 piezas realizadas en Raku-Yaki, Bung-Chong, alfarería mexicana, stoneware y decoradas con engobes, entre otras técnicas que los alumnos han desarrollado a lo largo del ciclo escolar. Estará abierta al público hasta el 6 de diciembre y puede visitarse en la Galería Principal de la escuela, ubicada en Xocongo 138, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.

Entre las piezas destacan: La garganta de mi madre, No somos ofrenda y Carpintero, de Luis Ricardo Lugo Cortés, creadas en Raku, técnica de cocción originaria de Corea; Jarrón primavera, de Sergio Contreras Madrigal, que muestra un ensamble en torno; Carrusel de gatitos, de Karla Guadalupe Hernández Carballo, que consiste en una caja con tema libre, y Bolsita de refresco, de Aura Paulina Suárez Cárdenas, realizada con la técnica de churro, utilizando una cuerda doblada con aristas.

“La cerámica implica un trabajo amplio basado en el laboratorio de materiales y apoyado por la parte teórica y práctica para que las y los estudiantes conozcan todas las metodologías de investigación”, comentó Rita Terán, docente del Taller de cerámica.

“La cerámica es muy noble, porque nos permite expresarnos a través de ella. Hay un amplio mercado, desde piezas utilitarias hasta obras de arte, pero se necesita el ojo de artista, el conocimiento del material y que la pieza provoque emociones”, subrayó la maestra.

