Estudiantes De Guitarra Y Conjuntos Instrumentales De La Escuela De Iniciación Artística Núm. 1 Presentarán Concierto Final

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Estudiantes de la Escuela de Iniciación Artística núm. 1, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), adscrita a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, llevarán a cabo el Concierto Final de Guitarra y Conjuntos Instrumentales, categoría adulta, del maestro David Eduardo Martínez Ramos, el 11 de julio a las 17:00 h en la Sala Angélica Morales de la Escuela Superior de Música.

En total, son 11 estudiantes, siete guitarristas y cuatro de Conjuntos Instrumentales, cuyas edades van de 20 a 36 años, indicó el docente Martínez Ramos.

El programa alberga música para guitarra de Leo Brouwer, compositor cubano; del maestro Ernesto García de León, veracruzano; Agustín Barrios, paraguayo; Antonio Lauro, venezolano, y Fernando Sor, de Barcelona, acotó.

Sobre los Conjuntos instrumentales se interpretará el arreglo Nocturno en Mi bemol mayor Op 9 Nº 2 para flauta y piano, de Chopin; y la obra de Fernando Sor, La rumanesca para violín y guitarra, entre otras.

Explicó que las y los estudiantes llevan medio año preparando el concierto con el cual cierran este ciclo escolar y espera que se diviertan y que lo puedan gozar con sus familiares y amigos.

Cabe mencionar que estudiantes del mismo plantel, del área de música para la asignatura en Piano, categorías juvenil y adulta, también presentarán un recital como parte de sus Prácticas escénicas, el 11 de julio en el Museo Casa de Carranza, bajo la coordinación del docente Francisco Javier López Álvarez.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.