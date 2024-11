Esculpiendo El Jardín Místico, Actividad Que Realiza El Museo Del Palacio De Bellas Artes En El Marco De Ángela Gurría. Señales

El Museo del Palacio de Bellas Artes llevará a cabo la actividad mediada Esculpiendo el jardín místico, en el marco de la exposición Ángela Gurría. Señales, los días martes y jueves de las 13:00 a las 15:00 h en el Área de murales, coordinado por el equipo de mediación. Entrada libre con boleto de acceso al museo. Cupo limitado.

El curador del recinto, Joshua Sánchez, indicó que el título de la actividad remite a uno de los núcleos de la exposición del mismo nombre y al jardín de la casa de la artista. “El jardín místico nos lleva al espacio íntimo de trabajo, experimentación y despliegue del imaginario de Ángela Gurría”.

Las y los visitantes podrán participar en una actividad lúdica y creativa, siguiendo los principios fundamentales del proceso creativo de Ángela Gurría, así como los temas y técnicas que marcaron su carrera artística.

El curador explicó que se hace un recorrido en el que el público podrá expandir por sí mismo su imaginario hacia los diferentes temas e intereses de la artista. El objetivo general es aproximarlo de manera sensible a la obra, al proceso creativo y a la producción escultórica de Ángela Gurría, evocando otras aproximaciones al cuerpo, el paisaje, la experimentación y las posibilidades que brindan diferentes materiales para la creación.

Detalló que para el desarrollo de la actividad se parte de un análisis conceptual de los temas y procesos creativos de la artista. Una vez identificados se trazan propuestas de posibles actividades en las que se conjuntan tres ideas que tienen que ver con la experiencia sensible, el desarrollo de un estudio preparatorio y la materialización de una obra escultórica que permita al público pensar cómo crear con diversos materiales y dimensiones.

“La exposición alberga obras que desde luego no se pueden tocar, por ello, en la primera etapa de la actividad se cuenta con una apertura sensorial que posibilita a los públicos imaginar o tener mayor cercanía con los materiales con los que trabajó la artista. Además, al incluir sonidos de estos materiales, como el mármol, cantera, piedra volcánica y metal, estamos creando una aproximación distinta, no solo a la vista de las obras, sino a su proceso de creación, pues tanto el tacto como el sonido fueron fundamentales para el trabajo de Gurría”, acotó Joshua Sánchez.

El despliegue del imaginario artístico de Ángela Gurría comprende la creatividad como una categoría multidimensional que conecta aspectos como “escuchar la materia”, es decir, tener una aproximación distinta a los materiales de trabajo y permitir que estos hablen por sí mismos para dictar una forma final. También implica imaginar las dimensiones finales de las obras y considerarlas como señales, es decir, que hablen por sí mismas e inviten a la acción, que sean leídas como parte del espacio público e interpelen a los espectadores respecto de sus significados y acción.

Las técnicas que se podrán apreciar en la obra de la artista son la talla en cantera, en mármol y ónix, las cuales fueron sus predilectas. Asimismo, el dibujo y la escultura monumental (con el uso de materiales industriales y prefabricados) marcaron su trayectoria.

Para el proceso creativo de la actividad mediada Esculpiendo el jardín místico, el curador informó que de la mano con el equipo de Mediación y Programas públicos se dialoga de manera interna sobre las posibles aproximaciones, etapas, materiales, así como otros elementos que puedan aportar positivamente a la actividad y su realización.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More