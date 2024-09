Entregan Premio Bellas Artes De Traducción Literaria “Margarita Michelena” 2024 A Nadxeli Yrízar Carrillo Y Fabián Espejel

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el gobierno del estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Cultura de la entidad, entregaron el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria “Margarita Michelena” 2024 a Nadxeli Yrízar Carrillo, por su traducción de Nyotaimori —de Sarah Berthiaume— y a Fabián Espejel, por El cementerio marino —de Paul Valéry—, ganadores en los géneros de dramaturgia y poesía, respectivamente.

La ceremonia se realizó el viernes 20 de septiembre de 2024 en el Centro Cultural del Ferrocarril, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el marco de la 24 Feria del Libro Infantil y Juvenil. Al entregar los reconocimientos, el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda, afirmó que el Premio Bellas Artes de Traducción “Margarita Michelena” es uno de los pocos reconocimientos que destacan la labor de la traducción en México, América e incluso otros continentes: “La traducción es una actividad esencial para la difusión de la literatura, con la que se hace evidente que las letras no tienen fronteras”. Resaltó la originalidad y la frescura con la que Nadxeli Yrízar Carrillo tradujo la obra de Sarah Berthiaume, “aportando con agilidad elementos de la oralidad de nuestra variante lingüística y recreando con acierto el sentir del humor”.

Sobre Fabián Espejel, celebró la entrega del segundo Premio Bellas Artes al también poeta, quien obtuvo el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023 por su obra Antártida. En su oportunidad, Nadxeli Yrízar señaló que los premios visibilizan las características de una práctica, impulsan proyectos y abren espacios para otros actores: “Idealmente, esto provocará que se reconozca a la traducción como oficio, como profesión especializada, como trabajo autoral y artístico, entre otras dimensiones”.

Sobre Nyotaimori, afirmó que fue escrita por una joven dramaturga quebequense, comprometida socialmente y que, aunque sucede en otras latitudes, “hay muchas cosas que permiten identificarnos, como el deseo de justicia social, de libertad, de encontrar puertas de salida”.

Por su parte, Fabián Espejel agradeció a las instituciones involucradas en la entrega de este premio que −dijo− es tan importante para la visibilización del trabajo literario: “El oficio de traductor es tan importante que el de la persona creadora misma”.

Sobre El cementerio marino, destacó que ha resistido la prueba del tiempo, ya que a pesar de que hay muchísimas versiones de este poema, en su traducción trazó el objetivo de ponerlo a prueba en el contexto del siglo XXI, donde ciertos aspectos de la vida han resultado fallidos: “Si bien siempre vamos a estar flanqueados, rodeados por todos esos ‘todavía', esos ‘no', esos ‘aunque', que también conforman parte de nuestra humanidad, Paul Valéry de alguna manera nos recuerda mantener nuestra vista siempre al frente”.

En tanto, la secretaria de Cultura estatal, Neyda Naranjo Baltazar, expuso que el Premio Bellas Artes de Traducción “Margarita Michelena” 2024 es un reconocimiento a la increíble aportación que han hecho los galardonados a la literatura universal y a la construcción de una sociedad que tenga garantizado el derecho de acceso al arte: “En un mundo tan grande y diverso, el arte y las expresiones literarias pueden enfrentar algunos obstáculos relevantes, como el idioma”.

Asimismo, reconoció la labor de la directora general del Inbal, Dra. Lucina Jiménez López, quien realizó un esfuerzo coordinado con el gobierno de Hidalgo para impulsar la recuperación y el lanzamiento a nivel nacional de la convocatoria al Premio Bellas Artes de Traducción “Margarita Michelena”, “ayudando a posicionar a nuestra entidad como esa potencia artística y cultural que se ha buscado construir”.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de Hidalgo, Irma Balderas Arrieta, destacó que es un honor entregar un premio que lleva el nombre de Margarita Michelena, quien abrió veredas a las mujeres mexicanas e hidalguenses en muchos planos: “en la escritura por supuesto, poesía, traducción, en el ensayo, en el propio periodismo e incluso en el trabajo con otras mujeres, para ir despuntando en el empoderamiento que hoy empezamos a palpar las mujeres mexicanas e hidalguenses”.

Cabe señalar que la directora de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad, Nydia Ramos Castañeda, leyó las actas de los jurados que reconocieron a ambos ganadores del Premio Bellas Artes de Traducción “Margarita Michelena” 2024.

