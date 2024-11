En Ex Teresa Conversarán Sobre La Creación Del Libro La Escuela Del Dolor Humano De Sechuán, De Mario Bellatin

​​​​​​La escuela del dolor humano de Sechuán, de Mario Bellatin, es un texto que busca las formas posibles de representar el dolor y enseña a adaptar las manifestaciones del sufrimiento a las diferentes instancias de la vida cotidiana. El libro cuenta la historia de esta escuela y propone las reglas para su posible puesta en escena.

Ex Teresa Arte Actual, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), llevará a cabo un conversatorio sobre esta publicación en el que participarán Mario Bellatin, Rodrigo Parrini y Erasmo Pantoja, fundador de la Biblioteca Popular Bruce Lee, el viernes 29 de noviembre a las 19:00 h.

Los procesos artesanales de este libro incluyen collage, serigrafía, ilustración y rayografía. Editado en forma de caja, incluye varios materiales, entre ellos, dos carpetas cuyas páginas (textos y collages) son desprendibles, con el deseo de que esto sea un libro y una herramienta pedagógica.

La caja fue impresa en serigrafía, su contenido alberga dos carpetas Escenas y Reglas. Asimismo, contiene una pieza plegable nombrada Archivo y dos cuartillas de La biblioteca como Dragón I y II. Las Escenas contienen los textos que componen la novela de La escuela del dolor humano de Sechuán.

Las Reglas contienen 56 collages en blanco y negro, y cada uno corresponde a una de las 56 reglas de La escuela del dolor. La pieza plegable se compone de collages y dibujos de varios autores, recogidos durante la serie de talleres realizados por la Biblioteca Popular Bruce Lee alrededor de la novela. Las dos cuartillas son ensayos escritos por Erasmo Pantoja sobre los procesos y experiencias en torno a esta puesta en libro. Todo (menos la caja en sí) se imprimió a láser, y cada pieza fue ensamblada a mano.

El Tripitaka es un cuerpo de antiguas escrituras distribuidas en tres canastos, cada uno de los cuales sigue, con variaciones, un canon particular. La Biblioteca Popular Bruce Lee recibió, de la mano de Mario Bellatin, dos de los tres canastos que componen las escrituras de La escuela del dolor humano de Sechuán.

En el primero se encuentra una serie de piezas que giran alrededor de la historia de la instalación de estas escuelas populares en la zona y, en el segundo, aparecen las reglas correspondientes para su posible puesta en escena.

La labor de la biblioteca ha consistido en construir el tercer canasto ausente a través de un trabajo de traducción rayográfica, utilizando para ello el material contenido en los otros dos. Se trata de activar el fermento que se encuentra al interior de estas escrituras por medio de la introducción de nuevos elementos con las características adecuadas para la formación de la espesura.

Mario Bellatin escribe y vive en México. Estudió teología en Perú y cine en Cuba. Se ha pasado la vida escribiendo un mismo libro, disperso en más de 40 publicaciones, entre ellas Salón de belleza, El libro uruguayo de los muertos, Gallinas de madera, La matanza, El gran vidrio y Shiki Nagaoka: una nariz de ficción. En paralelo a su práctica de escritura, fundó la Escuela Dinámica de Escritores, ha sido curador en Documenta 13 y, junto a Marcela Rodríguez, dirigió la película Bola negra: el musical de Ciudad Juárez (2012).

Erasmo Pantoja escritor, traductor y fechor de libros, desde 2016 alienta la editorial artesanal Biblioteca Popular Bruce Lee. Escribió El visitador (bpbl, 2018), Esta casa no es de nadie (bpbl, 2022), Florenciana (Sic Semper ediciones, 2022, parte de la antología Feliz coincidencia) y co-dirigió La palabra del mudo (2016), documental sobre el poeta y constructor de casas Lunero Páez.

Biblioteca Popular Bruce Lee es una editorial artesanal creada en 2016 por Erasmo Pantoja en colaboración con Mónica Mejía, en Cali, Colombia. Este organismo alienta la construcción de publicaciones hechas a mano en breves tiradas numeradas. Esta es su segunda colaboración con Mario Bellatin, después de publicar una edición textil de Un kafkafarabeuf (2019). Actualmente trabajan entre Cali, la Bahía oriental de California y Nueva Orleans.

