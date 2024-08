En El Marco Del 125 Aniversario Del Natalicio De Rufino Tamayo, Lanzan La Convocatoria A La XX Bienal De Pintura Rufino Tamayo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV) y el Museo Tamayo (MT), en colaboración con la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) del Gobierno del estado de Oaxaca y el Museo de Arte Contemporáneo y Culturas Oaxaqueñas (Macco), lanzan la convocatoria para la XX Bienal de Pintura Rufino Tamayo este 25 de agosto de 2024, en el marco de la celebración del 125 aniversario del natalicio de su fundador.

La Bienal de Pintura Rufino Tamayo, uno de los certámenes artísticos más reconocidos en México, fue creada en honor al afamado pintor oaxaqueño en 1982, en colaboración con el Inbal y el Gobierno del estado de Oaxaca. Su propósito es contribuir al conocimiento y estímulo de las artes visuales como manifestación esencial de la cultura, así como crear una colección de pintura contemporánea para su estado natal.

Con 42 años de existencia, la Bienal ha sido una plataforma importante para la exploración e innovación en las artes visuales, con énfasis en las prácticas pictóricas. Como resultado de los premios de adquisición de 19 ediciones se ha reunido un acervo de 57 obras que actualmente están bajo el resguardo legal de la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del estado de Oaxaca.

Rufino Tamayo, uno de los más grandes artistas mexicanos del siglo XX, de larga trayectoria nacional e internacional, nació el 25 de agosto de 1899 en Oaxaca, aunque se registró el 26 de agosto. Nació en el seno de una familia de origen indígena. Inició su carrera como pintor en el apogeo de la pintura mural mexicana; sin embargo, centró su trabajo en la creación de obras dentro de la tradición mexicana, pero alejándose de la corriente política y nacionalista que dominaba el arte en México en ese momento. Su obra se convirtió en un referente para jóvenes artistas en busca de nuevos horizontes estéticos, ya que Tamayo no temía fusionar referencias prehispánicas con colores vibrantes.

Este 2024, en homenaje al gran pintor oaxaqueño se lanza la convocatoria a la vigésima edición de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, cuya plataforma de registro estará abierta desde las 00:00 h del 25 de agosto de 2024 hasta el 16 de marzo de 2025 en www.bienaltamayo.com.

Para consultar la convocatoria completa y obtener más información sobre el registro, los interesados a partir del 25 de agosto pueden visitar www.bienaltamayo.com

Mas información sobre la Bienal Tamayo en www.bienaltamayo.com.

