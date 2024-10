El Taller Nuestro Archivo: Nosotras Como Artistas, No Musas, Fanzine Autobiográfico En El Museo Tamayo

En el contexto de la exposición Olga, un retrato dinámico, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), invita al público general a unirse al taller Nuestro archivo: nosotras como artistas, no musas, el cual se llevará a cabo con entrada libre el sábado 12 de octubre, a partir de las 11:30 h, donde los participantes explorarán sobre sus historias personales para crear un fanzine.

El objetivo del taller es reflexionar sobre cómo las mujeres, artistas o no, son activamente creadoras de sus historias, explicó la tallerista Regina Gómez, quien detalló que, como parte de la actividad, se realizará un fanzine autobiográfico, por lo cual invitó al público a traer imágenes o materiales para que puedan crear su pieza.

“Olga Tamayo no solo fue compañera de vida de Rufino Tamayo, fue gestora, promotora de la obra del artista, como se muestra en la exposición; por ello, en este contexto, es importante hacer visible ese trabajo, que muchas veces queda invisibilizado, porque, históricamente, a las mujeres se les piensa como musas. Hay mujeres que activamente crean arte y hay quienes, desde su labor en el hogar o con su trabajo, sostienen muchas cosas. Reflexionar sobre todo esto, para crear un archivo personal, será parte del taller”.

Adelantó que el taller incluirá una visita mediada a la muestra para profundizar sobre el rol que han jugado las mujeres en el arte: “Vamos a ver la exposición y reflexionar qué significa, acercarnos a ese archivo que hoy se muestra al público, donde se exhiben también vestidos y otros objetos personales de Olga Tamayo, que nos permiten ver parte de su historia”.

Añadió que el recorrido será el punto de partida para que los y las participantes exploren sobre sus historias personales, con lo cual se creará el fanzine: “Será como una autopublicación. El fanzine es una especie de revista que ha sido utilizada en movimientos sociales, como el movimiento feminista”.

La también creadora, quien es parte del colectivo Mujeres Incendiarias, resaltó que el taller está dirigido a todo público, artistas o no, así como a mujeres cisgénero, transgénero, personas no binarias: “Está abierto para todas las personas que quieran explorar sus narrativas e historias a través del arte, pero habrá un énfasis en este borramiento y ocultamiento de las mujeres y de las disidencias en los espacios artísticos”.

Advirtió que el arte es un área donde las mujeres han estado borradas mucho tiempo, lo cual no quiere decir que no hayan existido: “Creo ya se están tomando más espacios, pero no solo basta con tomarlos, sino transformarlos e incomodar. Hacer este tipo de encuentros o abordar estos temas puede llegar a ser incómodo, pero solo entonces es que las cosas empiezan a moverse y cambiar”.

Finalmente, subrayó que es importante revertir la lógica anterior, “cuando se pensaba que las mujeres, al no formar parte del espacio público, no tenían algo que contar. Hoy estamos viviendo un cambio de paradigmas y narrativas, porque las mujeres, incluso, las que se dedican al hogar, son activamente creadoras de historias. También se decía que no eran artistas, porque esa categoría, históricamente, se les ha colocado a ciertos cuerpos masculinos, blancos, heterosexuales y de ciertos contextos privilegiados. Sin embargo, no se necesita ser un gran artista, con grandes estudios, para incursionar en el arte y explorar a través de él”.

Finalmente, especificó que el taller está dirigido a mayores de 13 años y todos los materiales serán proporcionados durante la actividad. El registro se realiza a través de la página: museotamayo.org/agenda/nuestro-archivo-nosotras-como-artistas-no-musas

El Museo Tamayo se encuentra en Av. Paseo de la Reforma 51, colonia Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, a unos pasos de la estación Gandhi de la Línea 7 del Metrobús.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More