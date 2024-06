El Público Podrá Apreciar Música De Cámara De Beethoven Con El Quinteto De Alientos De Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



El Quinteto de Alientos de Bellas Artes se formó en 2006 con la finalidad de enriquecer al grupo Concertistas de Bellas Artes. Sus integrantes son reconocidos intérpretes de la música de cámara, así como miembros de las más importantes orquestas de México y Estados Unidos, y catedráticos en las principales escuelas de música.

Dicha agrupación, acompañada al piano por el maestro Alejandro Barrañón, estará presente dentro del ciclo Música Inbal en la Ponce, el domingo 23 de junio, a las 18:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes; en el programa Música Inbal por la ciudad, el jueves 27 de junio, a las 18:00; y Música Inbal en el Munal, el sábado 29 de junio, a las 11:30 h, en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte.

El programa está dedicado al célebre compositor, director de orquesta y pianista alemán Ludwig van Beethoven, e integra las piezas Gran trío, Op 87; Trío para piano, flauta y fagot, WoO 37, y Quinteto para piano y alientos, Op. 16, las cuales reúnen diversos movimientos que el compositor realizó para instrumentos de viento en combinación con el piano, y que muestran en conjunto la variedad y evolución de su estilo.

El Trío en Do mayor, Op. 87 fue escrita en 1794, poco después de la llegada del compositor a Viena. Por su parte, el Trío para piano, flauta y fagot en sol mayor, WoO 37 fue creada entre 1786 y 1790. Beethoven, junto con Haydn y Schubert, enriquecieron la escritura para este formato. En el siglo XIX, el trío con piano se convirtió en una formación de cámara prominente.

El Quinteto para piano y alientos Op. 16 muestra similitudes con el Quinteto KV 452 de Mozart en instrumentación, tonalidad y forma. Sin embargo, Beethoven trata al grupo de vientos como contrapunto al piano, creando un equilibrio entre los instrumentos.

El Quinteto de Alientos de Bellas Artes está integrado por Abraham Sáenz, en la flauta; Carmen Thierry, con el oboe; Manuel Hernández, a cargo del clarinete; Jon Gustely, con el corno, y Gerardo Ledezma, en el fagot. Como grupo, ha sido solista de las orquestas de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica de Michoacán y Filarmónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Por su parte, Alejandro Barrañón se graduó como pianista concertista en 1991 en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumno de Aurora Serratos. Estudió dos años en la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de Viena. Obtuvo la maestría en la Longy School of Music en Cambridge, Estados Unidos, y el doctorado en la Universidad de Houston. Ha sido becario del Fonca, del gobierno austriaco y del programa Fulbright-García Robles.

En Estados Unidos le fue concedido el premio Ruth Tomfohrde de la Universidad de Houston, en 2003 y 2005, por la excelencia de su actividad camerística. Es profesor de piano y de música contemporánea en la Universidad Autónoma de Zacatecas, además de coordinar una antología de obras para piano solo de Carlos Chávez (13 estudios para piano, Cinco caprichos, Meditación). Su producción discográfica incluye también el disco Odisea Avant-garde: Música mexicana para piano (1960-2014).

