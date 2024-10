El Patio De Los Leones Del Munal Celebra Su Reapertura Con Actividades Para Toda La Familia

Uno de los mayores atractivos del Museo Nacional de Arte (Munal), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), es su prodigiosa arquitectura, la cual puede ser explorada, a partir de este 11 de octubre, desde el Patio de los Leones, cuya reapertura se celebrará con actividades para toda la familia durante este fin de semana.

“Es una reapertura significativa, porque es la nueva puesta en valor del corazón de este edificio centenario. El público ya puede disfrutar tranquila y libremente del espacio”, comentó Héctor Palhares, director del recinto, al destacar que desde el Patio de los Leones se pueden tener percepciones únicas sobre la arquitectura del edificio, el cual también será escenario de la vasta oferta cultural que ofrece el Inbal a través del Museo Nacional de Arte.

“Estamos contentos de que su apertura se haya podido realizar. Es un proyecto muy importante para el Munal y la Red de Museos Inbal y agregó que este espacio se incorpora a las actividades cotidianas que ofrece el recinto, talleres, conciertos, conferencias, eventos académicos, incluso como espacio expositivo, fundamentalmente, para escultura, como sucedió con la muestra del artista catalán Jaume Plensa entre 2019 y 2020, que abren diálogos entre el arte contemporáneo y la colección del recinto”.

Al recordar la historia del edificio, explicó que cuando el arquitecto Silvio Contri le presentó el proyecto y las maquetas al entonces presidente Porfirio Díaz, se decidió dejar un espacio libre como corazón del edificio, que es el que flanquea la estructura semicilíndrica de la escalera.

“Fue planeado originalmente como un edificio para una secretaria de gobierno, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, por lo cual privilegió la estructura de la escalera para que fuera el gran eje rector del edificio, retomando el modelo de los palacios renacentistas del Segundo Imperio Francés, con grandes pilastras almohadilladas, balaustres, las farolas, que son espectaculares”.

Añadió, sin embargo, que ha tenido muchos usos a lo largo del tiempo: “El espacio colinda con la otrora Oficina de Telégrafos, que ahora es el Museo del Telégrafo, y este patio se utilizaba para que los repartidores dejaran sus bicicletas. También fue sede del Archivo General de la Nación, donde se hacían los acopios de todo ese acervo documental. Su reapertura como museo fue en 1982”.

Finalmente, invitó al público a visitar uno de los palacios más icónicos que hoy conforman el Centro Histórico de la ciudad: “Los visitantes siempre se asoman desde los pasillos, pero ahora podrán pulsarlo, transitarlo, por lo cual es una invitación para que el público nos visite, en donde se puede leer, tomarse fotografías, contemplar la arquitectura o ser parte de las muchas actividades que iremos anunciando, porque este espacio es de todas y todos los mexicanos”.

El Munal inició la reapertura del Palacio de los Leones con la participación de las compañías Astillero Teatro y Tozquitl Teatro, quienes presentaron Nahuala, obra que dialogó con la exposición Germán List Arzubide (1898-1998): en las letras está la vida, que sigue la tradición del teatro de títeres que promovió el poeta y artista junto a Mireya Cueto.

Las celebraciones continúan este sábado, con el concierto que ofrecerá el Coro Gay de la Ciudad de México, a las 13:30 h, y el domingo MUNAL+Educa ofrecerá diversos talleres relacionados con las exposiciones temporales. Las actividades serán gratuitas.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Horario: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h. Costo general $90. Entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

