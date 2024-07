El Museo Nacional De San Carlos Fomenta La Creatividad A Través De Los Talleres Tramado De Color Y Scratchboard

Enter Your Email to Unlock This Article



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de San Carlos y el Área de Aprendizaje y Mediación, invita a las actividades de fin de semana que se ofrecen en el marco de la muestra temporal Arte y lucha: Aurora Reyes (1908-1985).

En Tramado de color, las juventudes podrán realizar ejercicios lúdicos y didácticos para conocer un poco sobre la teoría del color por medio de un tramado que justifique la composición de un paisaje entre luces y sombras desde una paleta policromática, la cual explora entre las diversas combinaciones para crear tonalidades nuevas y diversas con el uso de la acuarela. Durante esta actividad, los participantes activarán su creatividad para jugar con distintas tonalidades.

Se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio, de 13:00 a 15:00 h, de manera gratuita. El único requisito es hacer el registro previo en los correos egarcia@inba.gob.mx, jessica.rivera@inba.gob.mx o a los teléfonos 55 8647 5800, extensiones 5481 y 5482.

Por otra parte, en el Taller de scratchboard se revisará la técnica de representación pictórica que permite a los participantes descubrir formas y figuras a partir de trazos libres que generan un contraste entre colores cálidos y una capa oscura. El producto final será una autorrepresentación que invite a las y los participantes a reflexionar, analizar y plasmar la perspectiva que tienen de sí mismas (os) a través de una técnica de representación artística diferente. Esto propicia el desarrollo de habilidades como la libertad de expresión, la confianza y la comunicación de su identidad.

La actividad está programada para el sábado 27 julio de 13:00 a 15:00 h, también será gratuita y está dirigida a niños y jóvenes que realicen registro previo a los correos y teléfono antes mencionados.

El Museo Nacional de San Carlos se ubica en la avenida México-Tenochtitlan No. 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

