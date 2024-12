El Museo Nacional De La Estampa Promueve El Valor Del Grabado Con Obras Creadas En Sus Talleres

Como una muestra de los resultados alcanzados dentro de los talleres que el Museo Nacional de la Estampa (Munae) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofreció durante el presente año, se presentará la exposición Ecos de la gráfica. El arte del taller, la cual estará abierta al público a partir del 20 de diciembre en el Área de talleres, de martes a domingo, de 10 a 18 h.

La muestra integra alrededor de 90 piezas creadas por los participantes de los talleres de Iniciación a la Estampa, Gráfica Móvil y los que se realizan a partir de cada exposición que presenta el recinto, los cuales fortalecen el programa expositivo y promueven el valor de la estampa a través de actividades que permiten aprender sobre algunas técnicas utilizadas en el arte gráfico.

Resultado de un año de interacción y trabajo colaborativo entre el Munae y sus diversos públicos, la exposición permitirá apreciar obras realizadas por infancias, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y público en general, quienes han descubierto el arte gráfico o han perfeccionado su técnica.

El Taller de Iniciación a la Estampa atiende, todos los días, a los diversos públicos del Munae, para brindarles los principios básicos del grabado y la estampa; el Taller de Gráfica Móvil es una actividad extramuros para personas de todas las edades, principalmente las de situación vulnerable; y los de las exposiciones temporales fortalecen el contenido de las mismas, como las presentadas este año dedicadas a Patricia Soriano, Carlos Soto, Saúl Kaminer y Sergio Sánchez Santamaría.

La muestra Ecos de la gráfica. El arte del taller ofrece trabajos de calidad, creados por personas que no son artistas. Entre las técnicas manejadas están el grabado en foam board, grafica experimental, linograbado, monotipia, y técnicas especiales.

Algunas de las piezas exhibidas son: Mejor en llamas que apagado, grabado en linóleo realizado por Val Torres; Lalo dibujando, trabajo anónimo en el cual una persona dibujó a su acompañante haciendo su grabado; Tuga, realizado por el niño Julián Zenji; El niño y el nopal, linografía de Gerardo de la Cruz; además de obras del Círculo de bordado feminista.

Asimismo, se detalló que los talleres han tenido una respuesta positiva por parte del público. La gente se va muy contenta de ver nuestras exposiciones, de observar algunas de las técnicas gráficas y de tener la experiencia de hacer su propio grabado, pintarlo, teñirlo y llevárselo a casa. En la muestra se presentará una selección de estos trabajos”, comentó.

Con estas actividades se enriquece la experiencia del visitante, porque no solo implica ver la obra y darse una idea de lo que es el arte gráfico, sino que se asuma como una experiencia activa y advertir que la gráfica está más cerca de lo que uno se puede imaginar. El concepto de la estampa no es ajeno, porque diario se está en contacto con este tipo de arte y es importante que la gente lo conozca.

Además, es una manera de que el visitante tenga en cuenta que el Museo Nacional de la Estampa es accesible, plural y con responsabilidad social, debido a que los talleres están abiertos a todo público de diferentes edades; y en esta selección de trabajos se manejan temas como elementos de la naturaleza, paisajes, mensajes personales y reflexivos, partes del cuerpo, calaveras, animales, frutas y plantas, entre una amplia variedad.

