El Museo Nacional De La Estampa Invita A Las Infancias A Disfrutar De Historias Llenas De Aventuras Con La Narración Contracara

En el marco de la exposición La verdad de las máscaras. Sebastián Fund, en el Museo Nacional de la Estampa (Munae) el domingo 6 de octubre, a las 13:00 h, se realizará la narración oral Contracara, a cargo de Apolonio Mondragón.

Con la colaboración de Alas y Raíces, el evento es gratuito y está dedicado a niñas y niños, a partir de tres años, que les guste imaginar historias llenas de aventuras y estén dispuestos a pasar un momento colmado de risas.

En esta ocasión se invitó al promotor cultural Apolonio Mondragón, quien, como “cuentero curandero”, es uno de los narradores más notables en México en los últimos años.

Para esta actuación compartirá algunos cuentos y leyendas relacionados con las máscaras tradicionales mexicanas.

Mondragón tiene más de 30 años dedicado a la narración oral escénica, por lo que ha viajado por todo el país, recopilando mitos, leyendas y relatos mexicanos y mesoamericanos. Por ejemplo, ha contado la historia del Popol Vuh, el Día de Muertos y los más de 500 años de la conquista de México.

Desde los ocho años de edad “es lector de oráculos”. Como actor tuvo de maestros a Enrique Ruelas, Blas Braidot y Jorge Vargas; y como contador de cuentos, a su abuela, su padre, sus amigos, el escritor Eraclio Zepeda y “el sentido del oído”.

Aunque el espectáculo Contracara, de Apolonio Mondragón, está dirigido a los niños y las niñas mayores de tres años, también serán bienvenidas y bienvenidos las mamás, papás, abuelitos, tíos y primos, y la familia en general, porque la imaginación es para todos.

El Museo Nacional de la Estampa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se ubica en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico. Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

