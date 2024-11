El Museo Nacional De Arte Renueva Las Salas Permanentes De 'El Arte Mexicano Del Siglo XIX'

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) invitan a conocer en el Museo Nacional de Arte (Munal) las renovadas salas de arte decimonónico, a partir de una curaduría que integra a su recorrido cerca de 60 piezas, entre óleos, esculturas y litografías disponible a partir del día de hoy, 6 de noviembre de 2024, en el primer piso del recinto.

Desde su apertura en 1982, el acervo constitutivo del Munal se conformó, entre otras colecciones, de las procedentes de la antigua Academia de San Carlos, lo que enriqueció sus fondos con importantes trabajos de maestros mexicanos y extranjeros. En recorrido inaugural, el director del Munal, Héctor Palhares Meza, consideró que el discurso museográfico que se implementó en las salas fue el de una conversación entre estilos, técnicas y temáticas. “Reunir en las diferentes salas ese diálogo de escultura con pintura, donde también gráfica como litografía o dibujo se suman para hablar de aquella sensibilidad de un México decimonónico, independentista, que dejaba atrás su tradición virreinal para apostar por los temas prehispánicos”.

Se propone una relectura de tópicos que fueron fundamentales para la consolidación de la identidad nacional, en una época de grandes transformaciones y disputas por la autonomía de México. La Academia de San Carlos, desde el bastión artístico, exaltó la representación del pasado precolombino, los orígenes y los mitos fundacionales de la nación mexicana, resaltando la figura de sus héroes. El encargado de la nueva curaduría, Ramón Avendaño, comenta que se exaltaron las temáticas nacionalistas, “que remiten a los grandes temas asociados a los mitos fundacionales, a la pintura de historia y a las grandes alegorías de la patria mexicana”.

Destacan las composiciones realizadas por Félix Parra, Leandro Izaguirre y Rodrigo Gutiérrez, en lienzos como Escenas de la conquista (1877), El suplicio de Cuauhtémoc (1893) y El Congreso de Tlaxcala (1875), las cuales enaltecen los ideales de la vida indígena frente a los procesos de la Conquista. Otro de los núcleos que integran la propuesta son las alegorías de la Matria mexicana, mediante un despliegue simbólico que muestra la imagen de la joven nación en paralelo con la devoción guadalupana, la cual se mantuvo como estandarte patrio e imagen insigne de la mexicanidad. La exposición reúne, además, la obra de maestros como Luis Monroy, Cayetano Padilla, José Jara, Leandro Izaguirre, José María Obregón, José Salomé Pina, Manuel Vilar, Gabriel Guerra y Casimiro Castro, por enlistar algunos.

Finalmente, el área educativa del Museo cuenta con un espacio inmersivo para personas con discapacidad visual, quienes tendrán una experimentación táctil, a través de un espacio de tacto-arte. A partir del 6 de noviembre de 2024, las y los visitantes podrán disfrutar de este recorrido, en las salas del primer piso del recinto, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 h. Entrada general $90.

Acceso libre a personas con credencial dee Inapam, menores de 13 años, personas con capacidades diferentes, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre. El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

