El Museo Nacional De Arte Mostrará Los Secretos De Su Colección A Través De Un Curso Virtual

Con el propósito de acercar al público al acervo del Museo Nacional de Arte (Munal) y su icónico edificio, el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) llevará a cabo el curso virtual Iconografía y símbolos. Los secretos de la colección del Museo Nacional de Arte los sábados del 3 de agosto al 7 de septiembre, de 10:00 a 11:30 h, por plataforma Zoom.

Durante las seis sesiones del curso, diseñado por el Departamento de Curaduría del recinto, los participantes podrán adentrarse en los símbolos y en aspectos poco conocidos de las piezas más significativas del Munal, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XX. El programa integra los temas: Juegos de artificio y símbolos en la colección virreinal (3 de agosto), a cargo de Ramón Avendaño Esquivel, jefe de curaduría;

El horizonte cientificista de José María Velasco y sus paisajes de luz (10 de agosto), impartido por Ana Leticia Carpizo González, subdirectora técnica; y Mitos y alegorías en el acervo del siglo XIX (17 de agosto), por Andrea Hernández, de curaduría. Además, ¿Cómo identificar una obra moderna? De Posada a Orozco, entrecruces en el siglo XX (24 de agosto), a cargo de David Caliz, curaduría siglo XX; Entre irradiadores y tejados. El estridentismo en el Munal (31 de agosto), por Emmanuel Ortiz, de curaduría siglo XX, y De quimeras, angelillos y águilas nacionales en el edificio del Munal (7 de septiembre), a cargo de Arturo Pérez, de Munal + Educa.

Durante el curso se brindará a los asistentes herramientas y metodologías para el análisis y el estudio de las obras que constituyen la colección del museo del Inbal, desde el análisis arquitectónico del espacio museístico hasta los detalles de obras referenciales en 450 años de arte.

Al final de este esbozo historiográfico del arte nacional se realizará una decodificación de criaturas, personajes y elementos fantásticos que revisten la arquitectura del edificio porfiriano, concebido como Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y que actualmente aloja al Munal.

Para más información e inscripciones al curso Iconografía y símbolos. Los secretos de la colección del Museo Nacional de Arte, dirigirse a la página informes@munal.inba.gob.mx.

