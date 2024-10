El Museo Nacional De Arte Invita Al Público Infantil A Disfrutar La Obra Troka, El Poderoso, De Germán List Arzubide

Como parte de la programación artística de la exposición Germán List Arzubide (1898-1998). En las letras está la vida, que presenta el Museo Nacional de Arte (Munal) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se llevará a cabo la escenificación Troka, el poderoso, de Germán List, a cargo de Pablo Cueto, martes 15 de octubre, a las 17:00 h, en el espacio museístico. La entrada es libre y el cupo limitado a 80 personas.

“Se trata de una adaptación de los cuentos que realizó Germán List en los años treinta, ilustrados por Julio Prieto y musicalizados por Silvestre Revueltas y que, desde hace mucho tiempo, representa Pablo Cueto. Es una adaptación del muñeco que enseña a los niños los beneficios de los adelantos mecánicos y técnicos que le servirían para su futuro inmediato”, comentó la curadora María Estela Duarte.

Explicó que la obra dura aproximadamente 40 minutos y presenta un teatrino a manera de performance, basado en una novela que revoluciona el sentido didáctico, encaminado a enseñar a los pequeños que no deben temer a la tecnología. “Es un espectáculo que se presentó en el Munal dentro de una exposición de vanguardias realizada por Renato González Melo, y en esta ocasión consideramos oportuno hacer eventos relacionados con las artes escénicas”.

Comentó que Pablo Cueto proviene de una familia de artistas, ya que su abuelo Germán Cueto era escultor, su abuela Dolores Cueto fue pilar de la época de oro del teatro guiñol y su mamá Mireya Cueto fue una gran titiritera que recibió la Medalla Bellas Artes y fue muy reconocida.

“Pablo tiene hoy 71 años y más de 40 de ser titiritero, ha representado esta obra desde hace años en varias partes, además de ser un reconocido director y productor de teatro de títeres”.

Comentó que con este proyecto se busca acompañar la muestra Germán List Arzubide (1898-1998). En las letras está la vida, llevando al público parte de lo que escribió el célebre artista, quien realizó 80 libretos radiofónicos de carácter histórico transmitidos desde una cabina de radio, pero en los que había que descubrir cómo se realizaban todos los efectos, los sonidos de los animales y el mar. Para la curadora es importante que los museos incluyan artes escénicas en su programación.

“De nuestros artistas plásticos, muchos trabajaron para el teatro como escenógrafos, entre ellos Germán List, Lola Cueto, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Gunther Gerzso y Carlos Mérida, entre otros. Hay momentos en que nos cruzamos, porque las artes escénicas no tienen espacios para mostrar sus historias y nosotros sí, por lo que esta muestra abre ese eje y puentes interactivos con el teatro, por eso invitamos al público a este evento y a ver la exposición”, concluyó.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, con horario de visita de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More