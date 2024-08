El Museo Del Palacio De Bellas Artes Presenta El Ciclo Rivera Y El Cine De Vanguardia En La Cineteca Nacional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), de la Red de Museos INBAL, en colaboración con la Cineteca Nacional México, invitan al ciclo Rivera y el cine de vanguardia, bajo la curaduría de Álvaro Vázquez Mantecón.

En el marco conmemorativo del 90 aniversario del Museo del Palacio de Bellas Artes se presenta la exposición Diego Rivera. Nueva vida a un mural destruido 1933/1934. Esta muestra profundiza de una manera sintética en los orígenes, proyectos iniciales y procesos creativos de la primera versión del fresco que Rivera pintó en el vestíbulo del Centro Rockefeller en Nueva York, titulado El hombre en la encrucijada (1933). Tras la censura y destrucción de esta obra, el artista guanajuatense la recreó y adaptó en el Palacio de Bellas Artes bajo un nuevo título para la inauguración del recinto.

Para complementar el proyecto, el investigador y doctor en Historia del arte, Álvaro Vázquez Mantecón, realizó una selección de tres películas que establecen un diálogo con el mural El hombre controlador del universo (1934), donde Rivera presenta una síntesis visual de la oposición entre los órdenes capitalista y socialista, con visiones encontradas sobre la ciencia, la máquina en relación con los recursos naturales y sobre la organización política y social. Estos temas resonaban con las preocupaciones del cine de vanguardia de la época.

El onceavo año (1928), de Dziga Vertov, es un documental soviético, pionero del cine de montaje, que celebra los logros de la Revolución rusa a través de imágenes vertiginosas de la construcción de una represa hidroeléctrica. Vertov utiliza su característico estilo visual para crear una oda al progreso industrial y a la unidad proletaria, reflejando los ideales del socialismo soviético.

Nueva tierra (1933), del holandés Joris Ivens, captura la monumental obra de ingeniería del proyecto Zuiderzee, mostrando la interacción entre el hombre y la naturaleza. La película es un testimonio del esfuerzo humano por dominar el entorno y crear un nuevo mundo, un tema que también resuena en el mural de Rivera.

Lo viejo y lo nuevo (1929), de Sergei Eisenstein, es una epopeya soviética que narra la transformación de la agricultura rusa, confrontando las tradiciones del pasado con las nuevas ideas del colectivismo. Eisenstein utiliza un montaje expresivo para crear una narrativa visual poderosa que refleja los cambios sociales y políticos de la época.

Tanto Rivera como los cineastas de vanguardia utilizaron el arte como una herramienta para poner a discusión pública los grandes cambios sociales y políticos de su tiempo. Al establecer un diálogo entre el mural de Rivera y estas tres películas clave, el ciclo de cine, parte del programa de actividades de la exposición temporal Diego Rivera. Nueva vida a un mural destruido 1933/1934, invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre el arte, la política y la tecnología.

El ciclo Rivera y el cine de vanguardia se llevará a cabo el jueves 8 y viernes 9 de agosto a las 18:00 h, en la Cineteca Nacional México, sede Xoco. Los boletos estarán disponibles en la taquilla de la Cineteca; más información de esta actividad está disponible en las redes sociales del recinto del INBAL: Facebook: Museo del Palacio de Bellas Artes, Instagram, Threads, Twitter y TikTok: @mbellasartes, así como en la página https://museopalaciodebellasartes.inba.gob.mx.

