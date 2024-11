El Museo De Arte Moderno Invita A Descubrir A Raúl Anguiano, Protagonista De Su Colección Y De La Plástica Mexicana

Como parte de los festejos por su 60 aniversario, el Museo de Arte Moderno (MAM), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ofrecerá una charla que profundizará en la trayectoria del pintor Raúl Anguiano (1915-2006), quien no solo es protagonista de la plástica mexicana, sino de la colección del recinto, el cual recibió 59 piezas donadas por la familia del artista. La cita será este jueves 7 de noviembre a las 18:00 h.

La charla, que contará con la participación de las especialistas Guillermina Guadarrama y Mercedes Sierra, “es parte de las actividades celebratorias, pero también es un gesto de agradecimiento a todas las personas que han sido parte de la historia del MAM. El año pasado recibimos una donación importante de la familia del artista y algunas piezas ya están expuestas”, comentó en entrevista el curador Carlos Segoviano, quien también participará en la conversación.

Resaltó que el público puede conocer parte de esa donación que actualmente exhibe: En pugna (la cual forma parte de ciclo Ficciones de la modernidad), la cual muestra los conflictos entre los movimientos artísticos y los institucionales por dar cuenta de las nuevas rutas que se abrían en el arte mexicano durante el siglo pasado: “En este contexto, queremos dar cuenta de la importancia de estas obras, pero también de la figura de este artista”.

Mencionó que se muestra esa disyuntiva entre los artistas realistas, cercanos a la Escuela Mexicana de Pintura, y la nueva generación, a la que se suele llamar de la Ruptura, periodo que le tocó vivir al pintor y grabador oriundo de Guadalajara, Jalisco: “En la exposición está una de las piezas más importantes de la colección y es de Raúl Anguiano”.

La espina (1952) “tiene que ver con un viaje que hizo el artista a Bonampak, en el que su guía, María, quien era indígena, se espinó el pie y le pidió una navaja para poder sacarla. Para una persona de la ciudad sería brutal y requeriría atención especializada, y para el maestro fue una escena tan impactante que decidió dedicarle una obra”.

Segoviano detalló que gracias a la donación, la cual consistió en dibujos, estampas y un tapiz, ahora se tienen bocetos de la pintura, los cuales corresponden al pie y la navaja: “Esa donación nos permitirá tener diálogos muy interesantes con otras obras acabadas que tiene el MAM. Además, fue un gran dibujante y con las piezas preparatorias podemos ver su trabajo, su calidad y destreza”.

Al invitar al público a la charla, subrayó que Raúl Anguiano es uno de los más importantes representantes de la Escuela Mexicana de Pintura, conocido como parte de esa continuidad que se le dio al movimiento muralista, aspecto que fue importante en su obra.

“Sin embargo, fue un artista multifacético: por una parte, es de los pintores que vienen del Bajío, como José Clemente Orozco o Juan Soriano, quienes fueron fundamentales en el desarrollo del arte mexicano; por otra parte, fue un artista que de forma temprana mostró convicción política, uniéndose a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y al Taller de Gráfica Popular (TGP).

“Pero también desarrolló una obra que correría entre los derroteros de lo fantástico y lo surreal, sin que él se suscribiera como parte del movimiento surrealista, del cual se celebran los 100 años de su primer manifiesto. Es decir, en su obra encontramos gran variedad de expresiones que, al final de cuentas, retratan la diversidad del pueblo mexicano”.

Finalmente, expresó que la charla permitirá escuchar a dos especialistas importantes: “Guillermina Guadarrama es un referente para quienes estudian a los artistas del muralismo y la Escuela Mexicana de Pintura, y Mercedes Sierra está al frente de un proyecto dedicado al rescate de la pintura mural, por lo que será interesante escuchar a dos investigadoras, quienes ofrecerán visiones distintas”.

Asimismo, recordó que el público puede visitar las muestras que actualmente exhibe el recinto en el contexto de su 60 aniversario, con un programa expositivo de gran peso académico.

El Museo de Arte Moderno (MAM) se encuentra en Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo; estación Gandhi del Metrobús Línea 7.

